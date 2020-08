„Jediné, čeho se vládci Lukašenko a Putin obávají.” Chvilkaři poradili, jak má Brusel zatočit s běloruským režimem

Představitelé spolku Milion chvilek sepsali dopis do Běloruska a nabídli svůj pohled na to, jak má EU jednat s Alexandrem Lukašenkem. Jsou totiž přesvědčeni, že zavedení individuálních sankcí se nevyplatí, a proto je nutné co nejrychleji implementovat plošné ekonomické sankce. Trvají rovněž i na poskytnutí finanční pomoci po provedení nových voleb.