„Fotit v kostele? A ještě to přeposílat? Hnus.” Šarapatka chtěl usvědčit Ovčáčka z pokrytectví, ale kritiku schytal sám

Na začátku svého příspěvku publicista zdůraznil, že nechce podnítit žádnou štvanici na Ovčáčka, ale musí jen upozornit na některé momenty, které ze strany mluvčího považuje za pokrytecké.

„Ne, žádná ,štvanice’ na Ovčáčka. To jen v horách zajdete na nedělní bohoslužbu a vedle vás překypuje láskou k Bohu člověk, který psal pro komunisty hanlivé texty na církev a ještě včera pronášel zdravici srazu neofašistů, xenofobů a rasistů v Příčovech. A takovým pak buďte bratrem...,” napsal Šarapatka na svém facebookovém profilu.

Mnozí uživatelé však nepřijali argument Šarapatky a naopak ho kritizovali za to, že Ovčáčka vůbec při takto intimním aktu vyfotil.

„Fotit kohokoliv při něčem tak osobním, jako je modlitba, považuji za naprosto nevhodné. Týká se to kohokoliv,” tvrdí Hana Krbcová.

„Příště ho vyfotíte na záchodě nebo v ložnici, pane Šarapatko? Koukám, že v sociální patologii jste fakt kádr. A to pana Ovčáčka opravdu zrovna nemusím,” napsal Josef Petrásek.

„Představa, že sedím na mši v kostele a pod lavicí tajně fotím modlícího se kohokoliv, je opravdu sociálně patologická. Dobře jste si vybral studijní obor,” napsal Julius Kahanec.

„Ubohé. Fotit v kostele? A ještě to přeposílat? Hnus,” uvedl svůj postoj Alois Novotný.

Druhá část komentátorů se však ztotožnila s názorem Šarapatky a považovala modlitbu Ovčáčka za nedůstojnost.

„Za normálních okolností bych s Vámi naprosto souhlasila. Avšak tady tenhle arogantní, zákeřný, podlý a slizký had si vlastně jenom sklízí plody toho, co si sám zasel. Být to člověk s respektem, i druzí by ho respektovali,” upozornila Hana Krbcová.

„Vždyť i Jakeš se nakonec obrátil k Bohu. Nejdřív krást, lhát, podvádět a vraždit a pak se pořádně pomodlit a doufat, že to dobře dopadne před Božským soudem v osudný den,” uvedl Miroslav Patočka.

„Špatné a nevyrovnané svědomí si bere od všeho kousek ... hřešit a pak hledat odpuštění,” stálo v komentáři Pavla Kleisnera.

Šarapatka, kauza Olovo, Zeman a Kubera

Připomeňme, že Zdeňka Šarapatku si před 20 lety tehdejší premiér Miloš Zeman vybral jako svého odborného poradce pro školství, vědu a výzkum. Byl členem ČSSD. V květnu 2000 však vypukla aféra Olovo a Šarapatka musel opustit politiku i státní správu. V roce 2015 se stal členem Rady České televize.

Zeman o Šarapatkovi mluvil v listopadu 2017. Konkrétně řekl: „Zdeněk Šarapatka je člověk, který kdysi pracoval, teď nevím, jestli v Lidovém domě nebo na Úřadu vlády, už je to hrozně dávno, ale vím, že jsem ho vyhodil pro neschopnost.“

V květnu loňského roku Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že stát se musí omluvit za výrok prezidenta Miloše Zemana o jeho bývalém poradci Zdeňkovi Šarapatkovi. Zeman v televizi řekl, že Šarapatku vyhodil pro neschopnost. Šarapatka ale z Úřadu vlády v době, kdy ji Zeman vedl, odešel po dohodě. Za prezidentova slova se mělo omluvit ministerstvo financí.

Rezort se ale v září 2019 odvolal proti rozsudku Obvodního soudu. Hlavu státu totiž není možné žalovat.

Šarapatka však prezidenta i nadále kritizoval a na začátku tohoto roku dokonce formou, která mnohé pobouřila. Na sociální síti totiž vyjádřil soustrast k náhlému úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery a napsal: „Smrt je popleta: dobří odcházejí.” Příspěvek doplnil společným snímkem prezidenta Miloše Zemana a Jaroslava Kubery.

Svým tweetem vyvolal značnou veřejnou kritiku. Negativní hodnocení tak přišlo dokonce i od osobností ideově blízkých Šarapatkovi. Mezi nimi byl i šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery, jenž vyslovil své pobouření následujícími slovy: „Tohle mi přijde od veřejně aktivní osobnosti jako naprosto nepřijatelný status.”