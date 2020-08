„Byla to oběť, zákeřné podpásové útoky nepotřebuju.“ Epidemiolog Maďar skončil jako poradce ministra zdravotnictví

Rastislav Maďar oznámil důvody svého rozhodnutí opustit pracovní skupinu ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření. Podle odborníka to souviselo mimo jiné s neoprávněnou kritikou na jeho adresu spojenou s otázkou zavedení roušek v prostorách škol. Tvrdí totiž, že toto opatření ve skutečnosti nepodporoval.

Epidemiolog Rastislav Maďar, jenž od začátku dubna stál v čele resortní pracovní skupiny českého ministerstva zdravotnictví pro uvolňování karantény, informoval o svém rozhodnutí skončit v této funkci. Ve svém komentáři poskytnutém českým médiím odborník uvedl, že zpočátku se postavil proti plánům zavést povinné nošení roušek ve společných prostorách škol, o čemž řekl i ministru zdravotnictví ČR Adamu Vojtěchovi. Podle jeho slov bylo toto opatření v rozporu s odborným stanoviskem pracovní skupiny, jehož koordinátorem byl Maďar.

„On (Adam Vojtěch – pozn. red) za dvě minuty reagoval způsobem, ze kterého vyplynulo, že je to rozhodnutí nějakého jiného jednání. Tím to pro mě jako odborného poradce skončilo. Tedy až do momentu, než se objevilo v médiích, že bylo chybou roušky do společných prostor škol dávat a že za to mohu já. Mám naštěstí uloženou písemnou korespondenci potvrzující to, co říkám,” prohlásil Maďar.

Hlavní příčinou nespokojenosti epidemiologa se stalo to, že nehledě na vyjádřený odmítavý postoj vůči povinnému nošení roušek ve školách byla na něj uvalena odpovědnost za rozhodnutí, které on neprosazoval. Podle jeho slov může své stanovisko potvrdit i náležitou korespondencí, jelikož o své pozici informoval ministra Vojtěcha písemně, a to hned po přečtení návrhu mimořádného opatření Rady vlády pro zdravotní rizika, který obsahoval zmíněné opatření.

Odborník rovněž podotkl, že spolupracovat s ministerstvem zdravotnictví již dále nehodlá. Netajil své zklamání tím, jak tato spolupráce dopadla.

„Bral jsem to dosud jako službu lidem, za kterou jsem nechtěl ani korunu. Byla to z mé strany v mnoha ohledech oběť, věc principu, ale abych musel čelit zákeřným podpásovým útokům, to nemám zapotřebí,” prohlásil expert.

Počet nakažených bude růst, varují odborníci

Dříve ředitel Ústavu zdravotních informací a statistiky Ladislav Dušek uvedl, že za rekordní přírůstky nakažených v České republice může vysoký počet prováděných testů. Počty nakažených proto výrazně klesat nebudou.

„Větší objem testů povede nevyhnutelně po celý podzim k většímu množství nově diagnostikovaných lidí. Nemoc prochází populací celé Evropy, Česká republika není žádnou výjimkou. V tuto chvíli hlásí velmi vysoké počty řada dalších států,“ uvedl v rozhovoru pro Českou televizi.

Podle epidemiologů může zářijový návrat dětí a studentů do škol dynamiku ještě zhoršit. Od září budou proto opět povinné roušky v hromadné dopravě, na úřadech, ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na vnitřních akcích od stovky účastníků a u říjnových krajských a senátních voleb.