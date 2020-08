„Špioni ve fraku.“ Vyhoštění diplomata z Rakouska Czerninovi nestačí, trvá na snížení personálu ruské ambasády v Praze

Že jsou ruští diplomaté špioni ve fraku, to není novinka. Ale že už i tradičně rusofilské Rakousko jednoho vyhostí, to je udivující. Musel to být hodně nešikovný špionýr.

Kdy se k tomu rozhodne ČR? Opakovaně vyzývám ke snížení personálu na ruské ambasádě.https://t.co/hJA3kYYUyv