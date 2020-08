Česko má již přes 22 tisíc nakažených koronavirem. Počty nemocných po víkendu opět stoupají

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo více než 1900 lidí. V pátek bylo dokonce zaznamenáno rekordních 506 případů. O víkendu je nárůst většinou nižší z toho důvodu, že se méně testuje. I tak v sobotu laboratoře zaregistrovaly přes 200 pozitivních testů, což je největší víkendový přírůstek od konce června.

Od počátku pandemie se v Česku nakazilo celkem 22 181 lidí a z toho se 16 376 vyléčilo. Nemoc nyní prodělává 5390 lidí, z nichž se 116 pacientů nachází v nemocnicích. Covid-19 má na svědomí 415 obětí. Celkově má ale koronavirus spíše lehký průběh.

Nejvíce nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel bylo zaznamenáno na Kolínsku, kde je 39 nakažených. Následuje Praha s více než 33 případy a Žďarsko s 30 případy. Pouze na Vsetínsku za minulý týden nepřibyl ani jeden případ koronaviru.

Vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla v pondělí oznámil, že Česko má 106 ohnisek nemoci. Nejčastěji se lidé nakazí v rodině, když si nákazu přinesou z dětského tábora, večírku nebo třeba chmelové brigády.

Počet nakažených bude růst, varují odborníci

Podle ředitele Ústavu zdravotních informací a statistiky Ladislava Duška za rekordní přírůstky nakažených může vysoký počet prováděných testů. Počty nakažených proto výrazně klesat nebudou.

„Větší objem testů povede nevyhnutelně po celý podzim k většímu množství nově diagnostikovaných lidí. Nemoc prochází populací celé Evropy, Česká republika není žádnou výjimkou. V tuto chvíli hlásí velmi vysoké počty řada dalších států,“ uvedl v rozhovoru pro Českou televizi.

Podle epidemiologů může zářijový návrat dětí a studentů do škol dynamiku ještě zhoršit. Od září budou proto opět povinné roušky v hromadné dopravě, na úřadech, ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na vnitřních akcích od stovky účastníků a u říjnových krajských a senátních voleb.

Vysoký počet nakažených ovlivňuje přístup dalších zemí k lidem přijíždějícím z České republiky. Slovinsko již dnes požaduje od turistů negativní test, jinak jim po příjezdu hrozí karanténa. Stejně tomu je i ve třech pobaltských zemích. Do konce srpna je třeba mít negativní test i v Řecku. Pokud by počet nakažených na 100 tisíc obyvatel stoupl nad 50, tak by restriktivní opatření zavedlo i Německo.