Americká společnost v Bohumili začne vyrábět vakcínu již v říjnu. Babiš chce naočkovat přes 3 miliony lidí

V úterý premiér Andrej Babiš (ANO) navštívil výrobní závod v Bohumili u Kostelce nad Černými lesy nedaleko Prahy. Zde by se již v říjnu měla spustit testovací výroba. Naplno se bude vyrábět nejpozději v lednu s certifikátem Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

„Vir tady s námi bude tak dlouho, dokud nebudeme mít vakcínu. A na tom už se pracuje. Tím, že firma Novavax je u nás v Čechách, chceme s nimi o vakcíně diskutovat a případně uzavřít smlouvu,“ řekl Babiš.

Premiér dále uvedl, že vláda již objednala vakcínu proti koronaviru pro 3,6 milionu lidí, a to prostřednictvím Evropské unie. Nevylučuje, že nakoupí vakcínu i od Novavaxu.

V Česku chce vyrábět firma až jednu miliardu klíčové složky vakcíny proti koronaviru. Konkrétně se jedná o rekombinantní povrchový S-protein koronaviru, který je schopen vyvolat potřebnou reakci imunitního systému. Další složka se bude vyrábět ve Švédsku a komplementování do ampulek bude podle informací ČTK probíhat v Německu.

Do té doby budou pokračovat její testy, a to i za účasti zhruba 300 lidí z České republiky. První část klinického testování proběhla v Austrálii. Té se zúčastnilo131 lidí ve věku od 18 do 59 let.

„Úspěšné výsledky testování první části, vyhodnocující imunogenicitu (schopnost vyvolat imunitní odpověď) a bezpečnost možné budoucí protilátky, posouvají nyní kandidátskou vakcínu do druhé části,“ uvedla firma.

Americká společnost Novavax koncem jara koupila za 167 milionů dolarů (přes čtyři miliardy korun) továrnu firmy Praha Vaccines v Bohumili u Kostelce nad Černými lesy. Firma dříve patřila indické Cyrus Poonawalla Group.

Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula označil vakcínu této firmy za jednu z nejperspektivnějších. V červenci ale upozorňoval, že firma má uzavřené kontrakty s americkou armádou, kam dodávky budou nejspíše prioritní.

Svou vlastní vakcínu vyvíjí i Rusko. Prezident Vladimir Putin se dohodl se svým běloruským protějškem Alexandrem Lukašenkem, že Bělorusko bude prvním příjemcem ruské vakcíny proti covidu-19.