Zemanovi do paže implantovali titanový hřeb. „Zlo se rádo halí v světlo,“ reaguje Ovčáček na nenávistné komentáře

Vyjádřil jsem se jinde, ale i tady podotknu,že pro seniory s projevy senilní demence je výkon v celk. anestezi velmi náročná a nebezp. věc.Vrchní velitel Armády ČR teď, mj., bude dlouho potřebovat pomoc i s nejzákladnější hygienou,a to i intimní. Co jste mu to jeho voliči udelali