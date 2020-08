„Mohl by si hezky užívat důchodu.“ Chvilkař vyzývá prezidenta Zemana po operaci na paži k rezignaci

Prezidentovo zranění a následnou operaci doprovázejí zlostné komentáře uživatelů sociálních sítí. Mezi nimi je i občanský aktivista Robert Suchánek, který označil prezidenta republiky za senilního lháře, který je obklopen ruskými agenty.

„Co si myslím o arogantním, senilním lháři z Hradu a jeho partičce ruských agentů, není zrovna tajemstvím. Smrt mu ale, jak u některých tady na FB vidím, rozhodně nepřeji!! Přeji mu brzké uzdravení a během rekonvalescence zamyšlení se nad tím, zda mu to opravdu, na stará kolena, ještě stojí za to... Vždyť by si mohl hezky užívat důchodu a klidu někde na svém oblíbeném člunu a nechat tak prostor k tomu, abychom si mohli zvolit po 17 letech opět důstojnou hlavu státu,“ napsal Suchánek na svůj Facebook.

V diskuzi se ihned objevily nesnášenlivé komentáře vůči prezidentovi.

„Přát si, aby se inženýr Zeman zamyslel, je vskutku přání z říše snů, čirá utopie! Je vidět, že seš velký optimista stále Robine…,“ stojí v jednom z nich.

„Smrt ne, to by měl příliš lehké. Jen ať dlouho žije a sleduje, co si o něm lidi myslí,“ uvedla komentátorka.

„Taky mu nepřeji smrt, ale kdyby si zlomil i druhou haksnu, tak brečet nebudu...“ napsal další.

Jiní ale aktivistovi připomněli i zdravotní stav prvního prezidenta České republiky, který se rovněž musel často léčit.

„A co těžce nemocný Havel ve funkci prezidenta?“ uvedl uživatel Facebooku.

„Jen připomenutí pro ‚pravdoláskaře‘ o tom, jak často byl hospitalizován pan Havel, ale to ‚chvilkařům atd.‘ nevadí, ale zlomená ruka pana prezidenta Zemana je hned taková závažná věc, že by snad neměl vykonávat funkci prezidenta. Jste ubožáci,“ vzkázal další s odkazem na článek s výčtem zdravotních problémů Havla.

„Zlo se rádo halí v světlo. A tak hlasatelé pravdy a lásky k panu prezidentovi pronášejí děsivá slova,“ napsal na Twitter.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček se ve středu pozastavil nad vlnou nenávisti, která se proti prezidentovi na sociálních sítích zvedla.

Ovčáček se rovněž obořil na vydavatele a ředitele Deníku N Jána Simkaniče, který vyrval z kontextu slova hradního kancléře Vratislava Mynáře, že si prezident přičinil úraz sám ve své rezidenci.

„Prezident má právo přemístit se sám v bytě!“ napsal Simkaniče s odkazem na příslušnou zprávu Deníku N.

Můžete být spokojený. Dnešní dávku nenávisti jste vyvolal, máte odpracováno! — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) August 26, 2020

„Můžete být spokojený. Dnešní dávku nenávisti jste vyvolal, máte odpracováno!“ reagoval Ovčáček.

Prezident Zeman byl včera kvůli zlomenině ruky hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde se podrobil operaci pažní kosti pravé ruky. Do kosti mu byl implantován titanový hřeb.

Rekonvalescence může trvat šest až osm týdnů. Program se však podle hradního kancléře zatím měnit nebude. Na pořadu dne tak stále zůstává Zemanova návštěva Jihomoravského kraje, kam chce počátkem září zavítat.

Podle Ovčáčka se Zeman „cítí velmi dobře, srší humorem a je mu nablízku jeho milovaná rodina“.

„Při operaci, vše zlé je k něčemu dobré, lékaři zjistili, že pan prezident ve svém věku netrpí odvápněním kostí. A to je moc dobře pro hojení!“ dodal mluvčí.