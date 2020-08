„Nechte už to být!“ Xaver Veselý ostře okomentoval poslední schůzku Rady ČT a debaty o Lidicích

„Pokračoval, prosím vás, seriál, který už na minulé Radě započal a který mně od samého začátku nesedí, a to ze všech stran. To jsou Lidice,“ připomněl moderátor reportáž ČT o údajném udávání v Lidicích ještě před německým zmasakrováním vesnice. Kauzu rozvířila Jana Bobošíková a její spolupracovnice a nyní též členka Rady ČT Hana Lipovská.

Veselý řekl, že na jednání dorazili ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal a Marek Wollner z Reportérů ČT, pro které reportáž vznikla.

„Jediný, co na tom vidím pozitivního, což je teda opravdu málo, musím říct, že tam často zaznívá XTV a pořad Jany Bobošíkové. Ale raději bych, aby v tomto případě XTV tu reklamu neměla. To říkám upřímně,“ uvedl moderátor.

Debata se mu zdá už příliš vyhrocená. Veselý uvedl, že má dojem, že se rozpitvávají věci, které musí být nepříjemné lidem, u nichž se to týká jejich blízkých, a ocenil by proto jednu věc.

„Já jsem si dneska přál, aby všechny ty strany toho sporu - paní Lipovská, pan Váňa, Wollner, Šámal - našli v sobě tolik velkorysosti a řekli: tak to pojďme už zamést pod stůl a nerozpitvávat tady ty věci,“ řekl Veselý.

„Já už jsem zcela bez názoru, protože už mám na to jediný názor. Proboha, nechme toto už spát,“ dodal moderátor.

Podle něj ale téma Lidice bude stále ve vzduchu a bude se přiživovat podle toho, jak se to bude zrovna hodit. „To je tak, že si tam někdo čechrá peří. Ne, to je možná blbě řečený. Mělo by se to nechat spát,“ zopakoval Veselý.

Ve svém videu promluvil také o moderátorovi ČT Jakubovi Železném a jeho kritice Ludvíka Svobody, československého vojáka z dvou světových válek, ale také muže, který zastával úřad prezidenta Československa v letech 1968 až 1975.

Šámal prý radním sdělil, že v Ústavě máme svobodu slova a tu je třeba ctít, ale to prý Veselému nestačilo.

„Já jsem chtěl, aby pan Šámal řekl, že to, co se děje na sociálních sítích, je každého věc. Nesouvisí to s jeho působením v médiích, nota bene v médiích veřejné služby. A jsem ochoten to přijmout. Ať to platí pro všechny. Anebo aby řekl - byla to chyba, byl to průšvih. Moderátor to podle toho a toho nařízení dělat nesmí. A já bych obě vysvětlení přijal, vzal bych je za vlastní a bylo by to při mém působení na sítích poučné,“ pravil Veselý.

Ale protože nezazněla ani jedna z předložených dvou variant, zdálo se mu Šámalovo vyjádření rozplizlé a bezobsažné.

Prozradil také, že se na obrazovky vrátí pořad Newsroom ČT24, který Veselý podle svých slov považuje za pokleslost a největší bulvár.