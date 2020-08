Ekonom Pikora bojuje proti Českým elfům. Upozorňuje na návrat seznamů nepohodlných

Ekonom Pikora se úvodu svého příspěvku podivuje nad tím, že Čeští elfové jeho ženu zařadili na svůj seznam i přesto, že pro takzvané dezinformační weby nic nepíše.

„Zdá se, že některým lidem chyběly seznamy imperialistických a buržoazních živlů. Čeští elfové na něj opět umístili mě i moji ženu. Zajímavé je, že v monitoringu nepíšou, co jsme udělali špatně, kde jsme dezinformovali a podobně, oni jen píšou, že o nás píšou dezinformační weby, a tak se stalo, že čtu, že Šichtařová na ac24 píše,“ upozorňuje na divné praktiky Pikora.

Pikora pokračuje, že elfům ušlo to, že Šichtařová na zmíněném webu nic nepíše. „Tento web jen přebral její blog z idnes.cz. Já nevím, jestli tento web informuje, že text přebral, nebo ho jen beze slova okopíroval, ale vím, že Markéta pro tento web NIC nepsala,“ píše ekonom a dodává, že to elfům nevadí, ti si podle něj jen udělali čárku nepohodlného živlu. Připomíná také, že dali jeho ženu Markétu do kategorie: „podporované subjekty a objekty“, kde je mimo jiné i D. Trump, což „je v očích mladých marxistů extra hříšník“.

Pikora na seznamu Českých elfů

Ekonom nadále píše, že se jméno jeho ženy objevuje i u položky: „čí hlas je slyšet na Parlamentních listech“, kde podle něj nejspíš opět citovali z toho samého blogu. Navíc v této kategorii se objevuje i on sám.

„Jenže tady jsem už i já. Ani nevím, čím jsem se provinil. Žádný článek jsem pro ně nepsal. I tady evidentně stačí jen to, že se člověk objeví na webu a už je vinný, protože přede mnou je na seznamu europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer a za mnou primátorka Brna Markéta Vaňková. Nevím, k čemu jsou podobné seznamy dobré. Jen jestli jsem dobře pochopil české právníky, tak jsou protiústavní. Prý se kolem toho chystá i nějaká žaloba. Tak doufám, že dá chování elfů do právních mantinelů a já nebudu na seznamu nepohodlných osob,“ píše Pikora.

Pikora také bohužel zjišťuje, že takových seznamů je u nás nyní mnoho. Prý to zatím naštěstí nejsou seznamy, koho popravit, ale jen kdo třeba nesmí na veřejnoprávní obrazovku. K tomuto tématu přidává historku, že není vítanou osobou na České televizi.

„Tento týden jsem se zrovna potkal s jednou novinářkou, která mi říkala, že dříve pracovala v ČT a měli striktně zakázáno nás s Markétou pustit do záběru. Já říkám, že to vím, protože v hlavních zprávách ČT jsem nebyl alespoň 10 let. Ještě řadu let jsem směl být na ČT24, ale po čase mě i tam zakázali. Zatímco Nova se mnou minulý týden dělala rozhovor do hlavních zpráv, pro televizi lepších lidí jsem radioaktivní. A na tom je pikantní, že jakmile novinářka nad sebou ztratí bič inkvizice z Kavčích Hor, skončí zase u mě. Najednou má kontaminace kapitalismem či konzervatizmem nevadí,“ uvádí Pikora, že na ČT má dveře zavřené.

Jako za normalizace

Následně ekonom uvádí, že si připadá jak za normalizace. Tehdy ale prý lidé věděli, který soudruh je zakázal a za co. A hledá to, čím se mohl provinit on sám.

„To já nevím. Asi jsem mluvil proti euru, nebo málo chválil EU, nebo prostě jen pykám za manželku, která má prořízlejší ústa než já a padla na mě kolektivní vina, jako když měl někdo v padesátých letech buržoazní původ a jako nedůvěryhodný lidu směřoval k jednotkám PTP,“ píše otevřeně Pikora.

A na závěr svého příspěvku se vrací ke koncesionářským poplatkům ČT. Podle něj ten soudruh, který ho zakázal, dostává plat za to, že Pikora neodhlásil televizi a stále platí poplatky. „On žije ze mě. Je to trochu sebetrýznění platit si sám sobě roubík na pusu. Ale já stále doufám, že jednou dostanou lidé rozum a zase se vrátí svoboda. Protože podle v nitru duše každý touží po svobodě. Jen někdo se jí bojí,“ uvádí na závěr ekonom Pikora.

Ondráček souhlasí

K názoru ekonoma Pikory se připojuje také politik Zdeněk Ondráček, který na obsáhlý komentář ekonoma reaguje taktéž na svém Facebooku.

Ve svém příspěvku připomíná, že i on je pro veřejnoprávní ČT „zakázanou“ osobou. Píše také, že „mediální žumpa se nás bojí jak čert kříže“.

„Již několik let říkám, že i já jsem pro veřejnoprávní ČT, kterou i já musím platit formou koncesionářského poplatku, a která by měla být veřejnou službou, persona non grata. Tuto informaci jsem dostal cca před třemi roky a podle všeho je pravdivá. Mediální žumpa se nás bojí jak čert kříže,“ uvádí Ondráček na Facebooku.

Na seznamy nepohodlných upozorňovala i Vachatová

Členka Trikolóry, podnikatelka Natálie Vachatová v květnu zjistila, že se ocitla na seznamu Českých elfů, kteří bojují s „dezinformacemi“. Důvod, proč se ocitla na onom seznamu, spočívá v tom, že se její jméno objevilo v několika článcích Sputniku. Vachatová varuje, že kvůli svým názorům na seznamech může být příště kdokoli.

Sputnik několikrát ve svém zpravodajství zmínil názory členky Trikolóry Natálie Vachatové, které napsala na své sociální síti. To neuniklo pozornosti takzvaných Českých elfů, kteří její jméno okamžitě zapsali na dlouhý seznam.

České elfy obvinila z podpory cenzury svobodného projevu na internetu. Vyjádřila dále obavu z toho, že tyto seznamy mohou využívat na ministerstvu vnitra, a sice Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH).