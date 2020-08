Pozor! Meteorologové vydali hned dvě výstrahy. Na Česko se ženou silné bouřky i s kroupami

Počasí se poslední srpnový týden velmi změnilo. Tropické teploty vystřídal silný vítr a zatažená obloha, tím to však nekončí. Na Českou republiku se žene studená fronta, výrazně se ochladí a přijdou i deště a bouřky. Tvořit se budou zejména na Moravě a ve Slezsku.

Podle výstrahy meteorologů bouřky budou velmi silné, přívalové deště mohou dokonce rozvodnit řeky. Meteorologové kvůli tomu vydali hned dvě výstrahy. První začíná platit už v pátek odpoledne. Druhá, při které by měly být bouře ještě silnější, začíná platit v sobotu od 18:00 do nedělních 5:00.

Výstraha před silnými bouřkami je vyhlášena pro části Středočeského kraje (Čáslav, Kolín, Kutná Hora, Poděbrady, Vlašim), části Jihočeského kraje (České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Jindřichův Hradec, Kaplice, Soběslav, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou), části Královéhradeckého kraje (Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov), Pardubický kraj a Kraj Vysočinu. Varování je platné od 16:00 do půlnoci.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí.

Podzim je tady

Co se týče následujících dnů, v prvním zářijovém týdnu se nejvyšší odpolední teploty budou pohybovat nejčastěji do 20 °C a oblačnosti i srážek bude hodně. Očekává se, že od pondělí do středy bude oblačno až zataženo s deštěm a přeháňkami – ranní teploty budou klesat k 13 až 7 °C, odpolední se zastaví na 16 až 20 °C. Od čtvrtka bude docházet k ubývání oblačnosti, rána zůstanou chladná a nejvyšší odpolední teploty se budou šplhat k 23 °C.