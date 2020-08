„Nevěřím, že vе Sněmovně něco takového projde. Jo, kdyby to bylo něco proti Číně a Rusku…” Reakce na výzvu o cenzuře

Jedná se o výzvu zákonodárcům, aby v českém virtuálním světě dbali na svobodu projevu a platformám typu Facebook nebo Google účinně bránili v mazání, rušení účtů nebo politické manipulaci při vyhledávání obsahu.

Jedním z tahounů petiční skupiny je vývojář počítačových her Daniel Vávra, jehož český virtuální svět zná jako člověka nekonvenčních názorů.

„Nevím, jak ostatní kolegové poslanci, ale já tuto aktivitu rozhodně vítám a tleskám!“ zareagovalа na iniciativu na úvod Zuzana Majerová Zahradníková.

Politička připomněla, že její hnutí již navrhlo zákon, podle kterého by cenzura byla trestným činem.

„Před rokem 1989 jsme si cenzury užili všichni až dosyta! Chceme si to snad po třiceti letech znovu zopakovat? Pokud Facebook hodlá dál působit v naší zemi, musí dodržovat naše zákony. Není možné, aby trestal uživatele např. za napsání jména britského aktivisty, nebo poskytoval prostor pro udávání,“ zdůraznila.

„Děkuji Danielu Vávrovi a dalším osobnostem za tuto výzvu a doufám, že ji vyslyší i většina Sněmovny. Byť je aktuální rozložení sil takové, jaké je...“ uzavřela představitelky Trikolóry.

Na její příspěvek zareagovali sledující.

„Je to přesně tak, jak říká Daniel Vávra. Dost hrůzné poměry začínají. Ale nevěřím, že v dnešní Sněmovně něco takového projde. Jo, kdyby to bylo něco proti Číně a Rusku...“ vyslovil se k záležitosti Robert Vávra.

„FB, YouTube a Google by tu měl mýt kancl a na které by dávaly stížnosti, případně žaloby a ve zkráceném řízení by se to mělo řešit a ne nějakého robota na síti,“ přišel s doporučením Milan Ptáček.

„Nejen Facebook, ale hlavně novinky.cz, když zkritizujete slušně, ale ostře, tak článek vůbec neotiskne,“ rozšířil kritiku na domácí medijní půdu Ivan Polakovič.

„FB je soukromá firma, na to nezapomínejte,“ upozornil Petr Hnízdil.

„A že těchto udávajících lidí je, paní Zuzanko. To byste koukala. Jak se někomu něco nelíbí, tak ještě podněcuje ostatní, aby toho a toho udali, a společně mu tím zablokovali účet,“ napsal Tomáš Nevrlý.