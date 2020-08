„Opozice se bude dál utápět v neproduktivním antibabišismu.“ Ovčáček o nadcházejících volbách a práci se Zemanem

Portál Život v Česku zveřejnil rozhovor s mluvčím prezidenta Miloše Zemana Jiřím Ovčáčkem, který dal nahlédnout do svého osobního života a vyslovil se k různým tématům.

Na úvod padla otázka, zda Ovčáček stále intenzivně přemýšlí o vstupu do politiky, jak uváděl v roce 2019.

Ovčáček připomněl, že v té době čelil premiér Andrej Babiš tvrdému nátlaku spojených sil liberálně levicových médií, liberálně levicové opozice a „chvilkařů“ na odchod z politiky.

„Pokud by tlak byl úspěšný, Andrej Babiš odešel z politiky, byl jsem rozhodnut jít do soupeření o hlasy občanů. Andrej Babiš, vítěz svobodných a demokratických voleb, ale statečně ustál pokusy o svržení prostřednictvím ulice. Pro demokratické prostředí v České republice dobrá zpráva,“ uvedl.

Zrovna tohle bylo pro Ovčáčka pobídkou k intenzivnímu uvažování o vstupu do politiky.

V této souvislosti prezidentův mluvčí potvrdil, že v současné době žádné konkrétní politické ambice nemá.

O šéfovi, koníčcích a budoucnu ČR

Během rozhovoru byl Ovčáček požádán, aby popsal svůj osobní vztah k panu prezidentovi.

Hradní mluvčí prozradil, že nejvíce na Zemanovi obdivuje přátelství a mnoho si tohoto vztahu s prezidentem váží.

„Pan prezident je skvělým šéfem, má obrovský rozhled, je velkorysý a je především mimořádným taktikem, politickým šachistou. Proto je také trpělivý. S panem prezidentem si v soukromí tykáme. Jsem vděčný za četné diskuse nejen o politice, ale třeba o historii nebo náboženství,“ poznamenal.

Co se týče koníčků ve volném čase, Ovčáček přiznal, že nevaří a nesportuje, tedy že se nevěnuje klasickým sportům.

„Ale rád chodím krásnou krajinou, ideálně dvacet kilometrů, kdy se mohu kochat a zároveň o mnohém přemýšlet. U nás je tak nádherně! Při každém putování objevuji vždy něco nového. A to je radost. Rád čtu, úžasně si odpočinu u Agathy Christie, a sleduji staré české filmy. Samozřejmě též seriály se slečnou Marplovou a Poirotem! Není už tajemstvím, že mým oblíbeným pokrmem je smažený sýr,“ prozradil.

Vyslovil se i k roli práce v jeho životě jako hradního mluvčího. Zdůraznil, že mu dala hodně.

„Moudrého šéfa, poznal jsem skvělé lidi, navštívil pozoruhodná místa. Dokonce jsem obdržel i krásný dárek. Na můj svátek 24. dubna 2015 jsem měl tu čest setkat se s papežem Františkem, když jsem byl s panem prezidentem ve Vatikánu. Mnoho mne ovlivnilo do budoucna. A co mi práce vzala? Nemám si na co stěžovat!“ uvedl.

Co se týče predikce budoucnosti v souvislosti s volbami, Ovčáček se domnívá, že pokud se nestane nic dramatického, lze předpokládat opětovné vítězství Andreje Babiše.

„Pan premiér maká pro tuto zemi a to lidé vědí. Opozice se bude dál utápět v neproduktivním antibabišismu. Je to vlastně škoda, byl bych rád, kdyby existoval jako alternativa propracovaný poctivý pravicový program pro Českou republiku. Zdravě konzervativní, založený na úctě k lidskému životu, obraně svobody všech občanů bez rozdílu a demokracie bez jakýchkoliv přívlastků,“ podotkl.