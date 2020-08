„Ubrečená reakce, Babiš si vás maže na chleba.“ Pokus o kritiku premiéra se Fialovi nepovedl, schytal to sám

Předseda ODS Petr Fiala se vrhl se svou kritikou na českého premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Jana Hamáčka, kteří v pátek avizovali jednorázový příspěvek pro důchodce. Ostrou reakci uživatelů si však vysloužil on sám.

Babiš a Hamáček v pátek představili plán přidělení jednorázového mimořádného příspěvku 5000 tisíc korun lidem, kteří dostávají starobní, invalidní či vdovské důchody. „Senioři si zaslouží tento příspěvek na lepší život,“ sdělil premiér během tiskovky.

Pokud návrh projde celým legislativním procesem, prostředky se dostanou k seniorům v prosinci. Český rozpočet to bude stát asi 15 miliard korun, což si země může dovolit, uvedl premiér, vždyť není příliš zadlužená.

Opoziční strany se vyslovily proti vládní iniciativě s tím, že kabinet by měl prosazovat koncepční pomoc seniorům. V ODS jsou toho názoru, že dávka je populistickým krokem a uplacením voličů, i když Babiš důrazně odmítl jakékoli korupční záměry.

„Proč třeba nedat podobný příspěvek i dalším skupinám, třeba rodinám s dětmi? Nezaslouží si ho i ony?“ reagoval Fiala.

„Pánové (Jan Hamáček) a (Andrej Babiš) by se už konečně měli přestat vymlouvat na ODS a svalovat na ni svou neschopnost. U vlády jsou společně už 7 let! Za tu dobu nepřišli ani s daňovou, ani s důchodovou reformou. Jediné co umí, je projídat budoucnost dalších generací,“ napsal na Twitter.

Pánové @jhamacek a @AndrejBabis by se už konečně měli přestat vymlouvat na ODS a svalovat na ni svou neschopnost. U vlády jsou společně už 7 let! Za tu dobu nepřišli ani s daňovou, ani s důchodovou reformou. Jediné co umí, je projídat budoucnost dalších generací. — Petr Fiala (@P_Fiala) August 28, 2020

Svým tweetem to však sám schytal od uživatelů sociální sítě.

„Babiš si vás politicky maže na chleba a jediné co umíte vyprodukovat, je ubrečená reakce, která nezajímá téměř nikoho. Přebrali jste rétoriku Top09 a brzy s touhle kampaní převezmete i její volební preference u totálního dna. A jako bývalý volič si to fakt užiju, jste ubozí,“ reagoval jeden z uživatelů.

„Nemluv jako profesor, takhle ve volbách nemáš šanci,“ vytýká rétorice Fialy další uživatel.

„Byli jste u moci dost dlouho a nic z toho jste neudělali. Jen kradli. Takže žádné výmluvy na ODS, ale realita. Neschopná ODS dokázala jen rozprodávat, podvádět, slibovat a hlavně krást a korumpovat,“ stojí v dalším komentáři.