„Tyto různé projevy hanobení jsou důkazem narůstající fašizace společnosti,“ zaznělo po zneuctění pomníku na Kutnohorsku

Na sociální síti informoval Klán o tom, že mu jako předsedovi OV KSČM bylo oznámeno, že neznámý pachatel poškodil památník Anny Kvašové, který se nachází u Mirošovic.

„Komunistická funkcionářka Anna Kvašová byla zastřelena 10. ledna 1952 v lese za vesnicí Mirošovice. Kvašová byla tehdy členkou rady MNV v Chrástné. Ze své funkce prosazovala kolektivizaci zemědělství,“ napsal.

Pokračoval s vysvětlením, že právě proto se stala terčem útoku skupinky lidí, kteří byli nespokojeni s tehdejšími poměry. Podle jeho slov navíc někteří rozhodli, že si s ní vyřídí i soukromé účty.

„Vylákali ji do lesa, kde ji chtěli původně pouze postrašit. Jenže vše se zvrhlo a jeden z organizátorů celé akce, Antonín Landstoff, střelil Kvašovou z pár kroků pistolí do hlavy. Ten byl společně se svými kumpány za tento čin později odsouzen k trestu smrti. Okolnosti události jsou dány, přesto se široké veřejnosti podsouvají různé smyšlené příběhy a fabulace o průběhu této tragické události a vytváří se dojem, že šlo pouze o nešťastnou shodu okolností,“ vysvětlil.

Trestní oznámení

„Tyto různé projevy hanobení - Koněvem počínaje a Annou Kvašovou konče - jsou důkazem narůstající fašizace společnosti, neúcty k osvoboditelům druhé světové války, jakož i obyčejným lidem, kteří nikomu nic neudělali. Vůči těmto projevům nesnášenlivosti a neúcty nesmíme být jako občané lhostejní....OV KSČM Kutná Hora se rozhodl, že na své náklady uvede pomník do původního stavu, aby bylo pietní místo řádně obnoveno,“ napsal závěrem.

Podle jeho mínění je nutné považovat toto zneuctění za hanebný čin, který „vysoce překračuje antikomunistické projevy nesnášenlivosti, ale útočí i na lidskou důstojnost“. Klán píše, že policie se tímto incidentem již zabývá a za OV KSČM Kutná Hora bylo podáno také trestní oznámení.

V komentářích se nad tímto aktem uživatelé podivovali a odsoudili jej. „Tohle dokáže udělat jen srab! Je smutné, že to některým ve vedení státu nevadí. Růžovým tankem to začalo, ale jak to skončí?“ ptal se jeden z uživatelů, který připomněl nedávný incident, kdy tank vlasovců byl v Řeporyjích natřen na růžovo.

„Divná doba. Zapomínáme na slušnost a dobré vychování. Úcta a hrdost je pouze pojem a spravedlnost je poslední dobou zatraceně slepá. Nechápu toho ubožáka, který si honí svoje ego na památníku, ať je jakýkoliv,“ vyslovila se jiná uživatelka.

Na událost zareagovala také poslankyně za KSČM Kateřina Konečná, která zveřejnila své vyjádření na sociální síti Facebook.

„Právě se vracím z akce v Holanech a čtu, co se stalo na Kutnohorsku. Právě takto to ve 30. letech začínalo… a končilo to koncentračními tábory a desítkami milionů mrtvých...“ konstatovala.