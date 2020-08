Druhý největší nárůst nakažených koronavirem. V Česku nadále roste počet hospitalizovaných

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo více než 1900 lidí. Minulý pátek bylo dokonce zaznamenáno rekordních 506 případů. O víkendu je nárůst většinou nižší z toho důvodu, že se méně testuje. I tak v sobotu laboratoře zaregistrovaly přes 200 pozitivních testů, což je největší víkendový přírůstek od konce června.

Od počátku pandemie se v Česku nakazilo celkem 23 777 lidí a z toho se 17 497 vyléčilo. V pátek bylo potvrzeno 486 nových nakažených. Nemocí aktuálně trpí 5 861 lidí, z nichž se 139 pacientů nachází v nemocnicích, což je nejvíce od 13. května. Covid-19 má na svědomí 419 obětí. Celkově má ale koronavirus spíše lehký průběh.

Aktuálně se také zvyšuje počet lidí, kteří musí být kvůli covidu-19 léčeni v nemocnicích. Od minulého pátku se podle nových údajů ke čtvrtku 27. srpna počet hospitalizovaných zvýšil o necelou pětinu na 139 a počet nemocných ve vážném stavu na 32.

Nejvíce nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel bylo zaznamenáno v Praze, kde je asi 39 nakažených. Následuje Příbramsko s více než 38 případy a okres Hodonín s 34 případy.

Vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla v pondělí oznámil, že Česko má 106 ohnisek nemoci. Nejčastěji se lidé nakazí v rodině, když si nákazu přinesou z dětského tábora, večírku nebo třeba chmelové brigády.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek v úterý uvedl, že reprodukční číslo se aktuálně odhaduje na 1,1. Také dodal, že na podzim očekává minimálně stejný záchyt nových případů, spíš ale vyšší.

Kategorie lidí

Pacienti hospitalizovaní s koronavirem mají třikrát menší šanci na přežití, trpí-li metabolickým syndromem, oznámily webové stránky EurekAlert s odvoláním na studii vědců z Tulaneovy univerzity.

Jak se podotýká v článku, tento syndrom je spojením nejméně tří z pěti poruch: hypertenze, vysoké úrovně cukru v krvi, obezity a také nízké úrovně vysokodenzitních lipoproteinů a vysoké úrovně triglyceridů.

Vědci pozorovali 287 pacientů hospitalizovaných s koronavirem v období od 30. března do 5. dubna, kdy v New Orleansu probíhala špička epidemie. Průměrný věk pacientů činil 61 let. Mezi pacienty byla nejvíce rozšířena hypertenze (80 %), obezita (65 %) a také cukrovka (54 %). Kromě toho byla u 39 % pacientů nízká úroveň vysokodenzitních lipoproteinů.

Asi 66 % pacientů mělo metabolický syndrom. Kolem 56 % z nich potřebovalo léčbu na jednotce intenzivní péče (oproti 24 % bez metabolického syndromu), umělou ventilaci potřebovalo 48 % (oproti 18 %). Podotýká se, že pravděpodobnost úmrtí na koronavirus u pacientů s metabolickým syndromem byla 3,4krát vyšší než u lidí, kteří tento syndrom neměli.