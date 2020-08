„Chybí právě ta slušná slova.“ Ondráček o tom, proč nedokáže komentovat Adamovou. Sledující to však bezlítostně dokázali

Pekarová to zdůvodnila tím, že Česká republika je zadlužená „až po uši“, takže z jejího hlediska si to stát nemůže dovolit.

Jak vyplývá z poznámky Ondráčka, poslanec už nemá na to, aby předsedkyni TOP 09 komentoval.

„Přátelé, pokud chcete tuto političku, určitě s mnoha životními zkušenostmi, komentovat, tak prosím slušně nebo to napište rovnou jí. Já to komentovat nemohu, neboť mi chybí právě ta slušná slova. Přeji hezkou sobotu. Já dnes půjdu na pivo,“ uvedl Ondráček.

S komentáři však přispěli sledující Facebooku.

„Tak proč si nesníží svůj plat??? Který je snad i 10násobkem toho, co pobírají někteří důchodci!! A ta ubožačka - tady vyskakuje, jak 5000 - vyplacených jednorázově pro důchodce - položí českou ekonomiku!!!“ neskrývá své emoce Libuše Jelínková.

„Pekarová? Hlavně, že ty máš naditou peněženku, že. Naše důchody jste nám rozfrcali a nyní děláte bůhvíco,“ vyslovila se Eva Poláková.

„Jasně, narvat USA miliardy za vojenský šrot, to ano, přidat něco důchodcům, to ne. Ne nadarmo se už po příštích volbách s TOP 09 nesetkáte,“ poznamenal Milan Liška.

„Jen další ubožačka, co chce škodit lidem, kteří nemají sílu se bránit těmto neřádům. Je to hnusné,“ okomentovala Jarka Pešková.

„Tak ať tady nestraší, její hloupost je na vrcholu. Nevím, že by měla nějaké životní zkušenosti s tím jejím rozumem,“ domnívá se Miroslav Fischer.

Slušně komentovat nejde

Objevili se i další sledující, kteří vrhli svou kritiku na celou TOP 09. Někteří připomněli straně i minulost.

„Ta paní je z TOP 09, tak to mě nepřekvapí, tam myslí jen na sebe. Nejdřív rozkradli republiku a pak chtějí šetřit. Tuhle stranu nevolit. Jsou škůdci,“ napsal Jaroslav Svoboda.

„K této paní se nemá cenu vyjadřovat. Když se na ni podívám, dělá se mi z ní zle stejně tak jako z celé TOP 09. Je to asociální strana, která se nikdy neměla dostat do parlamentu. Sama bere vysoký plat a důchodcům nedopřeje ani těch 5000 Kč, Raději by dala na různé válečné dobrodružství, ale lidem, kteří celý život poctivě pracovali, by nedala ani korunu, to je velmi smutné. Co se týká toho zadlužení, TOP 09 a další pravicové strany nás od r. 1989 zadlužily mnohem více, ale to už si asi nepamatují nebo spíše nechtějí pamatovat,“ zareagovala Jitka Jarošová.

S tím, že Pekarovou slušně komentovat nelze, souhlasil Petr Koňařík.

„Navíc ani za to nestojí,“ podotkl.

„S manželkou jsme ji i její slova doma okomentovali. Slušně to nešlo. K 1.1.2016 jsem dostal přidáno 40 Kč, slovy čtyřicet korun. Ta urážka důchodců byla od politické strany, jejíž předsedkyní je dnes tato žena,“ uvedl Ludvík Svoboda.

Mezi komentující jsou ale i tací, který nevylučují zablokování svých účtů Facebookem, pokud by se vyslovili na adresu Pekarové.

„Já ji radši komentovat nebudu, zase bych byla měsíc bez FB, a to mi za to nestojí,“ napsala Alena Tondrová.

„Radši bez komentů, páč by mě opět blokli,“ stojí v poznámce Lucie Brichtové.