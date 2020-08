Je česká vakcína proti covidu-19 stále ve hře? Vedoucí týmu to odmítla komentovat s odvoláním na karanténu

Připomeňme, že na začátku května ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že Česko samostatně vyvíjí vakcínu proti onemocnění covid-19. Uvedl, že stejně jako řada jiných zemí i ČR zahájila proces vývoje vlastní vakcíny, a to proto, aby zajistila bezpečnost svých občanů v budoucnu.

Na vývoji vakcíny v Česku se podílí Státní zdravotní ústav, Institut klinické a experimentální medicíny a Ústav hematologie a krevní transfuze. Ale za čtyři měsíce žádné nové informace o vývoji vakcíny nenásledovaly. Novinářky se obrátily na všechny tři instituce, ale získaly odpověď jenom z Institutu klinické a experimentální medicíny. Ten pro Českou televizi uvedl, že začaly testy na zvířatech a že „během 14 dnů po aplikaci žádné ze zvířat neuhynulo".

Vedoucí výzkumného týmu, kardioložka z IKEMu Věra Adámková (ANO) neposkytla pro ČT žádné komentáře s odkazem na to, že má nařízenou karanténu v souvislosti s výskytem covidu-19 v Poslanecké sněmovně.

Ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhoffer podle České televize hovoří o politickém populismu, ředitel Parazitologického ústavu Akademie věd Julius Lukeš pak uvedl, že místo samostatného výzkumu měli čeští vědci spolupracovat s některou jinou zemí.

Ministr zdravotnictví Vojtěch naznačil, že právě k tomu by nakonec mohlo dojít. Očekává, že po prázdninách dostane informace o průběhu výzkumu a nezastírá skepsi.

Dosud není známo, kolik peněz již bylo vynaloženo na vývoj české vakcíny. Podle Adama Vojtěcha ale jeho úřad nedal na vakcínu ani korunu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) nedávno navštívil výrobní závod americké firmy Novavax v Bohumili u Kostelce nad Černými lesy nedaleko Prahy. Zde by se již v říjnu měla spustit testovací výroba. Premiér oznámil, že vláda chce s Američany o vakcíně diskutovat a případně uzavřít smlouvu.