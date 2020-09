Štěpánek o Vystrčilově cestě na rovinu: Jen opravdové střevo jezdí řešit domácí spory o zahraniční politiku na Tchaj-wan

Co mají společného český Senát a slepé střevo? Podle mediálního experta Petra Štěpánka jsou oba zbytné a nepotřebné (v komentářích ho však upozornili na to, že slepé střevo plní důležité funkce v lidském těle).

„Ústavní systém totiž může pohodlně fungovat i bez druhé komory parlamentu. Zvláště pak v tak homogenní zemi, jako je i Česká republika. Ostatně na Slovensku to tak mají a ve Švédsku Senát před časem zrušili,“ napsal Štěpánek.

Mluvilo se i o senátorech a voleb do Senátu: „Hřaduje v něm totiž řada potentátů, kterým bránu horní komory otevřel výsledek voleb, ke kterým se dostavilo minimální procento voličů. Kdyby se jednalo o referendum, musela by taková volba být neplatná. Proč lidé k senátním volbám nechodí? Protože volí nohama. Moc chytré to není, lze říct - bohužel, ale je to tak. Svoji nevůli k existenci Senátu lidé většinově projevují tím, že senátní volby prostě ignorují.“

Na konci svého příspěvku Štěpánek však přiznal, že nemá rád generalizaci a že existují „ojedinělé senátorské výjimky“, ale opravdovým rozhořčením pro něho je, „když ústavní těleso s takto pošramocenou legitimitou kolektivně uvěří ve svoji genialitu a předurčenost k činům či gestům, které zásadním způsobem ovlivňují život a postavení naší republiky“. A jako příklad uvedl diskutovanou cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan, která je nyní v plném proudu.

„Velký úspěch filmu Účastníci zájezdu totiž Českou televizi zřejmě inspiroval k natočení dvojky. Děj se tentokrát odehrává na Tchaj-wanu,“ zavtipkoval Štěpánek.

Připomněl ještě jeden význam, který slovo střevo má: synonymum k výrazům hlupák, trouba. Dodal, že „i tento výraz lze pro některé výtečníky z horní komory našeho parlamentu použít.

„Jen opravdové politické střevo totiž páchá politické činy, které přinášejí více škody než užitku. Jen opravdové střevo jezdí řešit naše domácí spory o zahraniční politiku augerechnet na Tchaj-wan. Jen opravdové střevo se u toho ještě tváří jako spasitel všehomíra,“ uvedl.

Na závěr poznamenal, že nemá nic proti obchodním, kulturním a turistickým vztahům s Tchaj-wanem, ale drží se pozice když „stejně jako téměř všechny státy světa ctíme politiku jedné Číny, měl by to respektovat také náš druhý nejvyšší ústavní činitel i celý Senát, a ne dělat přesně to, co ji zpochybňuje“.

Vystrčilova cesta na Tchaj-wan

Vystrčil na Tchaj-wan přiletěl v neděli, cestu ukončí v pátek. Proti návštěvě Čína několikrát ostře protestovala. Postavili se proti ní také například český prezident Miloš Zeman nebo premiér Andrej Babiš. Podporu naopak Vystrčil získal od Spojených států, vyslovil mu ji například americký ministr zahraničí Mike Pompeo

Dnes se předseda horní komory Parlamentu zúčastnil setkání českých a tchajwanských firem na podnikatelském fóru. Na Tchaj-wan s ním přicestovali zástupci asi čtyřicítky českých podniků, většinou z oblasti nových technologií.

Čína požaduje po všech zemích, s nimiž má diplomatické vztahy, aby se držely zásady jedné Číny. To mimo jiné znamená, že nemají navazovat mezistátní vztahy s Tchaj-wanem, který Peking považuje za svou odštěpeneckou provincii.