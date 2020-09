„Tchajwanec, který žije v Telči a bere český senátorský plat.“ Maříková se vysmála proslovu Vystrčila v Tchaj-peji

Cesta českého senátora Miloše Vystrčila na Tchaj-wan způsobila určité ochlazení ve vztazích mezi Prahou a Pekingem. Čínský ministr zahraničí Wang I například kvůli podniknuté cestě pohrozil Vystrčilovi vážnými důsledky a označil ji za příklad krátkozrakého chování, obvinil ho rovněž i z politického oportunismu. Česká strana na to neprodleně reagovala, výrok šéfa čínské diplomacie totiž odsoudil premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí ČR Tomáš Petříček. V souvislosti s tím včera byl dokonce předvolán čínský velvyslanec v Česku Čang Ťien-min. Další politici navrhovali ještě radikálnější kroky, jako například předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, jenž si myslí, že nyní je na čase odvolat velvyslance ČLR v Praze.

Na závěr svého projevu Vystrčil ve své řadě vyslovil podporu obyvatelům Tchaj-wanu a řekl „Já jsem Tchajwanec. Wo shi Taiwan ren”.

Poškozování českých zájmů?

Značnou pozornost přilákala nejen samotná cesta Vystrčila do Tchaj-peje, ale i jeho projev v tchajwanském parlamentu. Za zmínku především stojí to, že se předseda českého Senátu Vystrčil stal prvním státníkem ze zahraničí během posledních 45 let, jenž měl proslov na zasedání Legislativního dvora. V průběhu samotného projevu se český politik vyznačil vyjádřením své podpory demokratickým hodnotám a odkazem na slova amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, které pronesl během svého vystoupení v Berlínu v roce 1963, v nichž se ohradil proti totalitním režimům a podpořil obyvatele Západního Berlína.

Zatímco v tchajwanském parlamentu Miloš Vystrčil těmito slovy bez pochyby zabodoval, na české půdě reakce nebyla tak jednoznačná. Poslankyně Karla Maříková například vyslovila své skeptické stanovisko vůči rozhodnutí Vystrčila označit se za Tchajwance.

„Jsem Tchajwanec, žiji v Telči a beru český senátorský plat. Tak to se skutečně panu Vystrčilovi povedlo. Dlouho mě nic tak nepobavilo,” přiznala se česká politička na svém Facebooku.

Kritické názory na projev Vystrčila vyslovila i řada uživatelů. Část z nich například zdůrazňovala, že by český státník měl hájit především české zájmy, nikoliv je poškozovat.

„Tak to by tam mohl zůstat. A my si najděme někoho, kdo bude chránit české zájmy,” uvedl uživatel Filip Hercík.