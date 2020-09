„Je v zájmu občanů ČR míchat se do čínsko-čínských konfliktů?“ ptá se Hampl. Silná slova padla i na adresu Vystrčila

Kolem cesty české delegace vedené předsedou Senátu Milošem Vystrčilem na Tchaj-wan to stále vře. K věci se vyjádřil sociolog Petr Hampl. Na Facebooku sdílel základní otázky spojené s tímto politickým krokem, na které sám neodpovídá.

Petr Hampl ve svém příspěvku na Facebooku charakterizuje předsedu Senátu Miloše Vystrčila z ODS, který nahradil zesnulého Jaroslava Kuberu, jako „člověka bez barvy, chuti a zápachu“, který „si vyseděl a vyintrikoval místo šéfa senátu“.

Hampl míní, že pokud by Vystrčil návštěvu Tchaj-wanu neuskutečnil, tak ani jeho jméno by neznali, „a mohl by být pokládán za držák na oblek“.

Sociolog přiznává, že Vystrčil má právo cestovat kam chce, rovněž čínská strana má právo to kritizovat. Ale zároveň klade otázku, „zda je v zájmu občanů ČR míchat se do čínsko-čínských konfliktů“?

„To opravdu nemáme žádný naléhavější problém? To na světě nemůže být ani jeden konflikt, do kterého by maličká země ve středu Evropy nestrkala nos?“ uvádí na své facebookové stránce.

Vystrčilova cesta na Tchaj-wan

Svůj záměr oficiálně navštívit Tchaj-wan oznámil předseda Senátu Miloš Vystrčil v červnu. Cestu pak schválil Organizační výbor Senátu České republiky. Předsedu Senátu má doprovázet devadesátičlenná delegace.

„Jsem přesvědčen, že je to správné z hlediska hospodářského a ekonomického i z hlediska toho, jak se mají k sobě demokratické země chovat,“ řekl Vystrčil.

Reakce Pekingu

Vystrčil odletěl na Tchaj-wan 29. srpna a vrátí se 5. září. S jeho cestou však nesouhlasí Čína ani někteří čeští političtí činitelé, včetně premiéra Andreje Babiše, ministra zahraničí Tomáše Petříčka a prezidenta Miloše Zemana. Přednedávnem se k tomu vyjádřil i ministr vnitra Jan Hamáček, který zpochybnil ekonomický význam této cesty a upozornil na diplomatická rizika ve vztazích s Pekingem.

Oficiální Peking již dříve kritizoval plány tchajwanské cesty zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Svou pozici potvrdil i poté, co se Vystrčil rozhodl realizovat iniciativu svého předchůdce.

Přednedávnem se čínská diplomacie znovu vyslovila k Vystrčilovým krokům. Označila je za porušení suverenity Číny a výrazně je odsoudila.

„Tchaj-wan je nedílnou součástí Číny. Čínská vláda a čínský lid má pevnou vůli chránit národní suverenitu a územní celistvost a bránit se proti zasahování jakýchkoliv vnějších sil do vnitřních záležitostí Číny. Čína vyzývá českou stranu, aby dodržovala zásadu jedné Číny a skutečnými skutky chránila rozvoj vztahů mezi ČLR a ČR,” uvádí se v prohlášení čínského velvyslanectví v Praze.

„Náměstek Tlapa vyjádřil zásadní nesouhlas s vyjádřením čínské strany v souvislosti se zahájením návštěvy delegace Senátu Parlamentu České republiky na Tchaj-wanu. Označil ho za nevhodné a neodpovídající standardům diplomatické komunikace mezi dvěma suverénními zeměmi,” stojí v prohlášení, které ministerstvo zveřejnilo po jednání.

Proti tomuto výroku se ohradila česká vláda. Náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa si v pondělí předvolal čínského velvyslance Čang Ťien-min do Černínského paláce.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) bylo vyjádření čínského ministra nemístné a nepatřičné.