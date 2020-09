Babišova pravá ruka je v karanténě. Havlíček se setkal s nakaženým člověkem

Podle Havlíčka se jedná o dobrovolnou karanténu. Sám se cítí dobře a nemá žádné příznaky. Ještě v úterý bude mít podle ČTK výsledky testů. Po době izolace bude pracovat z domova a schůzky bude provádět v on-line režimu.

Jako důvod, proč nastoupil do karantény, označil skutečnost, že se potkává s velkým počtem lidí. S nikým z členů vlády se ale podle svých slov od zmíněné návštěvy na ministerstvu nakažené osoby nepotkal.

Nedávno se s koronavirem setkali i poslanci, když byla na covid-19 pozitivně testována bývalá ministryně pro místní rozvoj a obrany Karla Šlechtová (za ANO). Kvůli tomu několik jejich kolegů skončilo v karanténě.

Mezitím v pondělí přibylo nejméně nových potvrzených případů koronaviru za posledních osm dnů. Laboratoře nemoc odhalily u 257 lidí. Počet aktuálně nemocných přesahuje šest tisíc. 147 pacientů se nachází v nemocnicích, z nichž je 24 ve vážném stavu.