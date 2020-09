„Vítejte v právním státě v roce 2020 za vlády Andreje Babiše.“ Europoslanec Zdechovský zveřejnil rozhodnutí Policie ČR

Tomáš Zdechovský v červnu informoval, že po únorovém výroku Andreje Babiše, kdy premiér některé politiky označil za vlastizrádce, mu přišlo několik tisíc výhrůžek. Dodal také, že terčem výhrůžek se staly i jeho čtyři děti.

„Bylo nám napsáno, že budeme pověšeni, zavražděni, zastřeleni. Mým dětem chodily obrázky, jak se po druhé světové válce věšeli kolaboranti. Obrázků přišlo několik tisíc,“ uvedl tehdy Zdechovský.

V těchto dnech se k tomu europoslanec vrací a na Facebooku zveřejnil rozhodnutí magistrátu Frýdku-Místku a Policie ČR.

„Vítejte v právním státě v roce 2020 za vlády Andreje Babiše,“ napsal europoslanec na začátku příspěvku.

„Podle Magistrátu města Frýdku-Místku a Policie ČR není trestným činem a dokonce ani přestupkem výhružka, že by mě i celou moji rodinu měli popravit! Jasně, to je běžné oslovení, které si posíláme jako přání k hezkému dni. To je hodně nevhodný návod k tomu, jak se mají podobní lidé chovat v anonymním prostředí na sociálních sítích. No comment,“ píše Zdechovský k fotografii vyrozumění o odložení věci.

Na Twitteru se následně Zdechovský ptá, co si z toho vezmou další agresoři, když výhružky smrtí na sociální síti nejsou trestným činem.

„Tohle je legitimizace výhružek smrtí v anonymním prostředí sociálních sítí. Pokud toto není trestným činem, ani přestupkem, tak co si z toho vezmou další podobní agresoři?!“ píše politik na Twitteru.

Co dělat?

Na příspěvek Zdechovského na Twitteru zareagoval předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, který mu nabízí jednoduchou radu, jak s autory výhrůžek zatočit.

„No vidíte... Já jsem žádné oznámení nepodával, autorovi výhrůžek jsem nafackoval, byl jsem potrestán pokutou, kterou jsem zaplatil a mám klid na duši,“ uvádí Kalousek na síti.

Výroky Babiše a výhružky

Únorové výroky premiéra Andreje Babiše o tom, že jsou europoslanci Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) a Mikuláš Peksa (Piráti) vlastizrádci, mají a měly ostrou dohru. Zdechovský totiž tvrdil, že mu chodí výhrůžky smrtí.

Babiš na tiskové konferenci kritizoval české europoslance za to, že v Evropském parlamentu otevírají téma jeho možného střetu zájmů. Podle premiéra tak postupují proti vládě ČR. „Pan Zdechovský a pan Peksa jsou vlastizrádci,“ řekl s úsměvem.

Zdechovský se v jednom z rozhovorů zminil, že mu teď kvůli Babišovi chodí vyhrůžky.

„Ihned mi začaly chodit výhrůžky smrtí. Jak na to mám reagovat, když takovou nehoráznou věc pronese premiér? To je úplně za hranou toho, co si může dovolit v demokratické zemi. Babiš totálně přetáhl strunu. Navíc vlastizrada je trestný čin a on jako ústavní činitel by si měl ověřit, jak vzniká trestný čin vlastizrady,“ řekl tehdy europoslanec.