„At’ jim to zaplatí Demožumpa.” Ondráček předpověděl, koho čínská odveta zasáhne nejvíc

Český poslanec Zdeněk Ondráček se pozastavil nad možnými ekonomickými důsledky Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan. Ve svém facebookovém příspěvku totiž zdůrazňuje význam Číny pro český cestovní ruch, který může být zasažen případným rozhodnutím Pekingu omezit počet přijíždějících turistů.

„A teď jedna otázka, zcela hypoteticky - pokud by Čína teď snížila počet turistů na desetinu, jako svého času Rusko do Turecka, tak co by to pro pražské hoteliéry a další živnostníky znamenalo?” klade otázku český politik.

Dále Ondráček poznamenal, že snaha určitých politických skupin prosazovat své zásady v oblasti české zahraniční politiky má své finanční náklady, které by měly být hrazeny právě těmi, kdo se podílel na přijetí rozhodnutí o cestě na Tchaj-wan. Jinak to může dopadnout tak, že to bude muset platit stát.

„Už se těším na ty příspěvky od Demožumpy, že prachy nejsou všechno a že musíme být hrdou zemí v Evropě. OK, tak si to také ale plaťte. Už teď totiž vidím ty natažené ruce a požadavky na vládu, aby to sanovala,” uzavřel Zdeněk Ondráček.

Kolem tohoto tématu se následně rozjela diskuze v komentářích pod příspěvkem. Někteří uživatelé zdůraznili, že postup řady politiků vůči Pekingu neodráží skutečné národní zájmy České republiky, ale je spíš důsledkem sledování americké strategie ve vztazích s čínskou vládou.

„Čína se k ČR i k Československu chovala vždy korektně, nechápu, proč se nyní do Číny neustále kope, je to asi proto, že má Čína nyní vyhrocené vztahy s USA, tak abychom nezůstali pozadu,” domnívá se Jiří Drottner.

České ekonomické zájmy

Před několika měsíci český prezident Miloš Zeman dal jasně najevo, že považuje jakékoliv zhoršení vztahů s Pekingem a Moskvou za nežádoucí. Důvodem jsou především možné nepříznivé důsledky pro české podnikatele. Podle něj může politické napětí ve vztazích s těmito mocnostmi vést k tomu, že Česko přijde o potenciální trhy. Podotýká totiž, že je spousta dalších hráčů, kteří jsou ochotní a schopní vyplnit tuto mezeru na úkor české strany. Jedná se především o státy, které usilují o dodržování konstruktivních a pozitivních vztahů s Moskvou a Pekingem.

„Někdy mám dokonce obavu, že tato protičínská a protiruská hysterie vede k tomu, že nás vytlačuje z potenciálních trhů ve prospěch zemí, kde ta hysterie neexistuje,“ tvrdil Zeman.