Vystrčil může a Ondráček ne? Ovčáček a Štěpánek se obuli do kavárny kvůli dvojímu metru

Kauza kontroverzní cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan pokračuje. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček očekává, že až se někdo ze zákonodárců příště vydá do Doněcké lidové republiky, tak mu média sepíšou oslavné reportáže. Podle člena Trikolóry Petra Štěpánka Česko opět slouží zájmům cizích velmocí.

Ovčáček si povšiml dvojího metru tzv. demokratické opozice a mainstreamových médií. Zatímco vychvalují Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan, loňskou cestu komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do neuznané Doněcké lidové republiky tvrdě kritizovaly.

„Když teď nějaký politik vyrazí na návštěvu Doněcké lidové republiky, kterou ČR stejně jako Tchaj-wan neuznává, ČST Praha bude jistě chválit od rána do večera a Bakalův mediální dům sepíše čtyři tuny oslavných reportáží,“ napsal s dávkou ironie prezidentův mluvčí. „Nebo snad platí dvojí metr?“

Ostatně s ohledem na Vystrčilovu aféru i sám Ondráček novinářům vyčetl jejich neobjektivitu a nabídl, že by je mohl svézt do oné Doněcké lidové republiky, která se v roce 2014 oddělila od Ukrajiny poté, co tam došlo ke svržení prezidenta Viktora Janukovyče.

„Přátelé, myslím, že bych se zase měl zaletět podívat do DNR a třeba se i projít po červeném koberci. Touto cestou nabízím účast kterémukoli novináři, který by chtěl (spíše mohl) jet do Doněcku a udělat tam objektivní zpravodajství o situaci tam. Stačí si zaplatit letenku, vše ostatní zajistím já. Najde se takový hrdina?“ napsal minulý týden Ondráček na Facebooku.

Jeho loňská návštěva Doněcku, kde se mu dostalo oficiálního přivítání, vyvolala na české politické scéně ostrou reakci. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek tehdy přirovnal Ondráčkovu cestu k vlastizradě, jelikož odporuje zahraniční politice země.

„Tohle se blíží vlastizradě. Ústavní činitel, který přísahal na zákony ČR, jedná v přímém rozporu se zahraniční politikou státu a v zájmu cizí moci,“ napsal tehdy Kalousek.

V roli užitečných idiotů?

Nyní se TOP 09 postavila za Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan, přestože ji kvůli politice jedné Číny nedoporučil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Cestu obou zákonodárců do neuznaných republik srovnává i hudebník a člen hnutí Trikolóra Petr Štěpánek. I on se pozastavuje nad dvojím metrem veřejného mínění, a to nejen v otázce Doněcké lidové republiky a Tchaj-wanu.

Štěpánek připomíná, že čeští vrcholoví politici ignorovali snahu Katalánska o samostatnost na Španělsku a brutální policejní zásah proti demonstrujícím po provedeném referendu, stejně tak i vězení pro separatistické politiky.

„Naši vrcholní politici ani nehlesnou, neboť je to v pořádku, protože tohle bití a věznění je přece demokratické. Jako všechno v EU,“ poznamenal.

Naopak ale Česko prostřednictvím vlády Mirka Topolánka (ODS) uznala nezávislost Kosova v roce 2008, přestože se jedná o historicky srbské území.

„My, klasicky v roli užitečných idiotů, sloužíme velmocenským zájmům někoho jiného. Na svoji zkušenost s Němci jsme zapomněli,“ uvedl k tomu Štěpánek.

„Když se separuje Tchaj-wan, je to dobře, pročež senátní letka svobody vyráží na výlet na Dálný východ. Když se separují na Krymu či na Donbase, je to špatně, pročež uvalujeme sankce. Už tomu rozumíte?“ shrnuje politik „duševní zmatení některých politiků“.

„Nyní se Novotného stranický kolega, předseda Senátu Miloš Vystrčil, ba dokonce s celou senátní delegací, vypravil na ‚samozvaný‘ Tchaj-wan, což Novotný pro změnu naprosto schvaluje a svůj hněv tentokrát naopak směřuje na čínského ministra zahraničních věcí, jemuž se svojí pověstnou diplomatickou noblesou a na hlavičkovém papíře Úřadu městské části Praha – Řeporyje adresoval zničující, výhružný, ba přímo ultimativní dopis,“ poukazuje Štěpánek.

„A propos. Jeden rozdíl tu přece jenom je. Zatímco Ondráček byl na výletě za své peníze, Vystrčilova letka svobody za naše,“ uzavřel Štěpánek.

Výmluvnou reakci výletu Ondráčka a Vystrčila nabízí řeporyjský starosta Petr Novotný z ODS, který komunistického poslance za návštěvu Doněcké lidové republiky, kde se setkal s místním prezidentem Denisem Pušilinem, „nazval ubožákem, sviní a zm*dem“ a navrch prohlásil, „že by měl viset“.