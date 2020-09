„Neuvěřitelná manipulace a mediální žumpa!” Okamura neunesl útok ČT na svou adresu

Nedávná reportáž České televize, jejímž hlavním tématem se stala otázka inkluze v českých školách, vyvolala ostrou reakci ze strany českého poslance a předsedy hnutí SPD Tomia Okamury. Ve zmíněné reportáži šlo o řidiče brněnského dopravního podniku Josefa Prokeše, který odmítl jezdit s autobusem, na němž byl nalepen předvolební plakát SPD se sloganem „Zdravé školství bez inkluze“.

Důvodem zásadního stanoviska brněnského řidiče bylo to, že on je otcem dvou dětí, které také mají zdravotní omezení. Jeho dcera má poruchu autistického spektra, zatímco syn je nízkofunkční autista s mentální retardací. Podle jeho slov syn chodí do speciální školy, jelikož to opravdu potřebuje, dcera však vzhledem ke svému stavu do takové školy nemusí. Samotný slogan Prokeš považuje za urážlivý, protože dle jeho názoru předpokládá, že by školství mohlo být zdravé jen v případě, že do ní nebudou chodit děti se zdravotními a psychickými omezeními.

Český poslanec Tomio Okamura rázně zkritizoval výklad celé situace ze strany České televize a obvinil ji z překrucování jeho postoje vůči inkluzi. Okamura totiž tvrdí, že hnutí SPD se staví proti inkluzi ve školách právě kvůli tomu, že v jejím rámci není možné zajistit kvalitní vzdělání a náležitou péči pro děti mající speciální potřeby.

„Včera se stala další neuvěřitelná manipulace a doslova mediální žumpa ze strany České televize. Jak je všeobecně známo, tak hnutí SPD prosazuje zrušení inkluze ve školství a zároveň podporujeme co nejkvalitnější výuku zdravotně postižených dětí ve speciálních školách…A ČT natáčí lživou reportáž proti SPD, že prý jsme proti zdravotně postiženým dětem. Přitom je to přesně naopak,” vysvětlil svou pozici Tomio Okamura.

Incident na pietním aktu

Na konci minulého měsíce Okamura informoval o nepříjemném momentu, k němuž došlo v průběhu pietního aktu na připomínku padlých československých letců ve 2. světové válce. Kritika padla na adresu reportérky ČT, která podle předsedy SPD zneužila pietní událost k diskreditaci jeho strany.

„Česká televize (pořad Reportéři ČT, redaktorka Adéla Paclíková) dnes zcela nechutně zneužila pietní akt na připomínku padlých československých letců ve 2. světové válce k natáčení pořadu o extrémismu. Je před volbami, a tak prý točí reportáž o tom, jak je prý SPD extrémistická, aby nás pomluvili a pošpinili. Vychází ze zmanipulované zprávy ministra vnitra Hamáčka z ČSSD o extrémismu,” uvedl Okamura.

„To, jak ČT zneužívá koncesionářské poplatky občanů pro vlastní aktivistickou politiku, už přesahuje opravdu všechno,” dodal politik.