Vystrčil pozval předsedu tchajwanského parlamentu do ČR. Kubera obdržel řád in memoriam

Předseda českého Senátu Miloš Vystrčil pozval předsedu tchajwanského parlamentu Jou Si-kchuna na pracovní návštěvu Prahy. Oznámil to na tiskové konferenci po setkání s ostrovní prezidentkou Cchaj Jing-wenovu. S prezidentkou se Vystrčil setkal poté, co udělila in memoriam Řád příznivých oblaků jeho předchůdci Jaroslavu Kuberovi.

Tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wenová udělila dnes in memoriam bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi vysoké státní vyznamenání Řád příznivých oblaků (The Order of Propitious Clouds). Při slavnostním ceremoniálu ho převzal jeho nástupce ve funkci Miloš Vystrčil, který stejně jako Cchaj vystoupil s projevem.

Připomeňme, že Kubera chtěl na Tchaj-wan odjet koncem února, s sebou se chystal vzít podnikatelskou misi, v lednu však nečekaně zemřel. Jeho plán vyvolal kritické reakce, a to nejen ze strany čínské diplomacie, ale také od prezidenta Miloše Zemana, který prosazuje vstřícnou politiku k Pekingu. Zeman loni pohrozil, že pokud Kubera na Tchaj-wan pojede, skončí jejich přátelství. Předseda Senátu však nesouhlasil s tím, že by návštěva Tchaj-wanu byla protičínská.

Řád příznivých oblaků je udělován od roku 1941 osobnostem z civilního života.

Výsledky setkání s předsedou tchajwanského parlamentu

Na tiskové konferenci na tchajwanském ministerstvu zahraničních věcí Vystrčil řekl, že pozval předsedu Legislativního dvora, tedy místního parlamentu Jou Si-kchuna do České republiky. Zdůraznil, že půjde o pracovní cestu, protože k pozvání na oficiální cestu není oprávněn. Česká republika Tchaj-wan jako samostatný stát neuznává. Jou pozvání potvrdil. Řekl, že se do Prahy těší.

Vystrčil se také zmínil, že probíhá jednání o vstupu jedné silné tchajwanské banky na český trh. Neformálně to podle něj potvrdila prezidentka Cchaj. Pokud by se tak stalo, významně by to usnadnilo tchajwanské investice v Česku. Jméno banky neuvedl. V pátek by však měl navštívit Taiwan Cooperative Bank, která podle neoficiálních informací zvažuje otevření pobočky v ČR.

Vystrčilova cesta na Tchaj-wan

Svůj záměr oficiálně navštívit Tchaj-wan oznámil předseda Senátu Miloš Vystrčil v červnu. Cestu pak schválil Organizační výbor Senátu České republiky. Předsedu Senátu má doprovázet devadesátičlenná delegace.

„Jsem přesvědčen, že je to správné z hlediska hospodářského a ekonomického i z hlediska toho, jak se mají k sobě demokratické země chovat,“ řekl Vystrčil.

Reakce Pekingu

Vystrčil odletěl na Tchaj-wan 29. srpna a vrátí se 5. září. S jeho cestou však nesouhlasí Čína ani někteří čeští političtí činitelé, včetně premiéra Andreje Babiše, ministra zahraničí Tomáše Petříčka a prezidenta Miloše Zemana. Přednedávnem se k tomu vyjádřil i ministr vnitra Jan Hamáček, který zpochybnil ekonomický význam této cesty a upozornil na diplomatická rizika ve vztazích s Pekingem.

Oficiální Peking již dříve kritizoval plány tchajwanské cesty zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Svou pozici potvrdil i poté, co se Vystrčil rozhodl realizovat iniciativu svého předchůdce.

Přednedávnem se čínská diplomacie znovu vyslovila k Vystrčilovým krokům. Označila je za porušení suverenity Číny a výrazně je odsoudila.

„Tchaj-wan je nedílnou součástí Číny. Čínská vláda a čínský lid má pevnou vůli chránit národní suverenitu a územní celistvost a bránit se proti zasahování jakýchkoliv vnějších sil do vnitřních záležitostí Číny. Čína vyzývá českou stranu, aby dodržovala zásadu jedné Číny a skutečnými skutky chránila rozvoj vztahů mezi ČLR a ČR,” uvádí se v prohlášení čínského velvyslanectví v Praze.

„Náměstek Tlapa vyjádřil zásadní nesouhlas s vyjádřením čínské strany v souvislosti se zahájením návštěvy delegace Senátu Parlamentu České republiky na Tchaj-wanu. Označil ho za nevhodné a neodpovídající standardům diplomatické komunikace mezi dvěma suverénními zeměmi,” stojí v prohlášení, které ministerstvo zveřejnilo po jednání.

Proti tomuto výroku se ohradila česká vláda. Náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa si v pondělí předvolal čínského velvyslance Čang Ťien-min do Černínského paláce.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) bylo vyjádření čínského ministra nemístné a nepatřičné.