Zástupce německé vlády upozornil na nekompetentnost pražského magistrátu

Christoph Israng, německý velvyslanec v České republice, na svém Twitteru prohlásil, že si dělá starosti o epidemiologickou situaci v zemi vzhledem k mezním hodnotám, které má nastavené německá spolková vláda.

„Vývoj počtu nakažených v Praze nám dělá s ohledem na mezní hodnoty německé spolkové vlády pro prohlášení za rizikovou oblast starosti. Všichni musíme být opatrní, abychom ochránili společnost a ekonomiku,“ uvedl Israng na svém Twitteru a obratem dodal, že nikdo z pražského magistrátu nebyl schopen s ním na toto téma jednat.

„Chtěl jsem o tom dnes mluvit se zástupcem hlavního města Prahy. Chápu, že je (primátor – red.) Zdeněk Hřib na služební cestě. Skutečnost, že nebyl některý z jeho zástupců ochotný se se mnou telefonicky spojit, nám však práci neusnadňuje,“ zmínil německý diplomat.

Situaci se podařilo vyřešit až po několika hodinách, kdy opět německý velvyslanec na Twitteru radostně oznámil, že „právě telefonoval s náměstkem hlavního města Prahy“.

„S radostí oznamuji, že jsem právě telefonoval s náměstkem primátora hl. m. Prahy. Shodli jsme se na tom, že by se obyvatelé a návštěvníci měli cítit v překrásné Praze bezpečně. Hovořili jsme také o vhodných opatřeních v tomto směru,“ dodal Christoph Israng.

V posledních dnech stoupají počty objevených případů nového typu koronaviru v České republice. Během včerejška bylo odhaleno přes 600 nových případů. Českým médiím se v této souvislosti podařilo získat vyjádření od českého velvyslance v Německu Tomáše Kafky.

„Mohu jen potvrdit, že Němci sledují ČR a zejména Prahu podobně pečlivě jako oblasti, kde dochází k nárůstu počtu nakažených. Pravidlo při spouštění restrikcí je poměrně univerzální - 50 nakažených na 100 000 obyvatel funkční oblasti za 7 dní. V případě Prahy by to bylo asi 500 nakažených za týden. Pokud by se toto číslo naplnilo, není ještě automatické, že dojde k zařazení do rizikové oblasti, ale je to pravděpodobné. Řada významných evropských oblastí již takto v Německu klasifikována je či byla. Příkladem budiž Brusel. Doufám, že nebude působit jako šíření zbytečných obav, že toto je třeba mít na paměti při plánování programu pro nejbližší dny a možné cesty do Německa,“ cituje jeho slova portál Seznam Zprávy.