V Praze budou nová opatření. Co se mění a kde budou nově povinné roušky?

Co se týče opatření v Praze, tak stravovací služby budou muset mít od 9. září zavřeno mezi půlnoci a 6:00. Výjimku však tvoří provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem či prodej jídla s sebou, aniž by člověk musel vstoupit do provozovny. Od stejného dne platí povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorech obchodů a nákupních centrech.

Změna nastává také ve školách. Od 14. září budou povinné roušky ve vnitřních prostorech škol, jak základních, tak i středních a vysokých. Rouška se nemusí nosit v učebnách, třídách, tělocvičnách a kabinetech.

V celé České republice se musí rouška nosit v městské i meziměstské dopravě, na úřadech a na poštách, ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, ve volebních místnostech a na vnitřních akcích, kde je více než 100 účastníků.

Podle šéfky pražských hygieniků Zdeňky Jágrové tato opatření reagují na srpnové výskyty onemocnění, které vyplynuly z návštěv barů a nočních klubů.

„Záměrně to není od pondělí, chtěli jsme se vyvarovat ekonomických ztrát, kdy bary například mají nakoupené nějaké zboží. Nechtěli jsme je zaskočit,“ uvedla Jágrová k situaci.

Rekordní přírůstky

Dnes se také změnil barevný semafor, který reaguje na počet lidí, kteří byli nakaženi koronavirem. Zelenou barvou, tedy kde je výskyt nákazy v ČR bez komunitního přenosu, jsou vyznačeny okresy Hodonín, Beroun, Kladno, Mělník, Praha-východ, Praha-západ, Kolín, Příbram, Třebíč a Blansko. Praha zůstává stále oranžová, což značí počínající komunitní přenos v zemi. Ostatní okresy jsou bílé, tedy s nulovým či nízkým rizikem nákazy.

Zmiňme, že Česká republika za poslední dny zaznamenává rekordní přírůstky počtu nově potvrzených případů. Ve středu počet přesáhl vůbec poprvé číslo 600 a skončil na čísle 649. Ve čtvrtek pak informovalo ministerstvo zdravotnictví o 680 nových nakažených. Podle Rážové rostou také počty hospitalizovaných, což by mělo vést k větší obezřetnosti. Ministerstvo dodalo, že úmrtnost je však velmi nízká a většina nakažených je bez příznaků či mají mírný průběh nemoci.

Podle slov Jágrové jsou roušky zásadním opatřením. „Je to jedno z mála opatření, která můžeme činit, která nejsou velkým zásahem do fungování obyvatel,“ konstatovala.