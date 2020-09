Zeman je proti plošnému nošení roušek. Není prý třeba panikařit

Miloš Zeman varoval před panikou spojenou s novým typem koronaviru a plošnými omezeními. Roušky mají být prý povinné v ohniscích, jinde by měly být dobrovolné, řekl v rozhovoru pro televizi Prima. To bude odvysíláno během neděle.

„Myslím, že by bylo dobré, aby roušky byly povinné jen v ohniscích, kterých je 160, zatímco všude jinde by byly dobrovolné,“ zmínil Miloš Zeman. „Před panikou varuji, buďme opatrnými optimisty,“ uvedl prezident.

Miloš Zeman se u příležitosti rozhovoru pro televizi Prima ukázal poprvé na veřejnosti od doby, co podstoupil operaci zlomené ruky.

Natáčení pořadu se na svých sociálních sítích věnoval také jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

„Lány, právě teď! Natáčení diskusního pořadu Partie Terezie Tománkové. Sledujte v neděli 6. září 2020 od 11:00 na TV Prima nebo na CNN Prima NEWS!” uvedl mluvčí na svém Twitteru. Svůj post doprovodil několika fotkami z natáčení, na kterých je vidět prezidentova zafixovaná ruka.

Do Lán se prezident přesunul po několika dnech, kdy byl hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Lékaři mu během operace voperovali do paže titanový šroub. Nyní podstupuje Miloš Zeman rekonvalescenci. Ta by měla trvat šest až osm týdnů.

Hlava českého státu se zranila 25. srpna. Po sledování večerních televizních zpráv se Zeman rozhodl jít bez hole a bez pomoci ochranky, načež upadl. Prezident trpí polyfunkční neuropatií – neurologickou komplikaci při cukrovce. Kvůli tomu hůře cítí nohy. Ve vojenské nemocnici ho ještě ten večer operovali. Po čtyřech dnech byl z nemocnice propuštěn.

Prezident na začátek září plánoval návštěvu Jihomoravského kraje, kterou kvůli zranění zrušil. Podle slov Jiřího Ovčáčka budou tento měsíc probíhat pracovní schůzky v Lánech. Se Zemanem se chtějí setkat mimo jiné premiér Andrej Babiš a Jan Hamáček. Ti s ním chtějí jednat o odvolání šéfa Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje.