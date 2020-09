Jen aby hrdina komiksů Vystrčil nenahradil Zemana... A to ještě není vše v rozboru od známého umělce

„Tak pan Vystrčil úspěšně odletěl na Tchaj-wan. Pan prezident Klaus poněkud neuctivě poznamenal, že by bylo lepší, kdyby se pan Vystrčil raději někam zastrčil a přestože používal bonmoty zřídka, tento opravdu sedí,“ uvedl na začátek herec.

Poznamenal, že při každé prezentaci Vystrčila ze Senátu ho napadá Štětináč z komiksu Rychlé šípy od Jaroslava Foglara.

„Ta podoba s vůdcem Bratrstva kočičí pracky je skoro dokonalá. Jen tou výškou za Štětináčem trochu pokulhává,“ podotkl herec.

Neskrývá ani některé své obavy, o čemž umělec otevřeně promluvil.

„Jen mě obchází hrůzná myšlenka. Nedej Bůh, aby se s panem prezidentem něco stalo. Pak by ho ze zákona na prezidentském stolci zastoupil Štětináč,“ bojí se Vyskočil.

Připomněl, že ironií osudu je právě čínský ministr na cestě po západní Evropě.

„Všude ho přijímají s poctami, ve Francii, v Německu, jen v ČR jsme díky Vystrčilovi za idioty,“ vyjádřil se umělec.

Co je dovoleno jiným, Zemanovi není

V této souvislosti poukázal na použití dvojího metru v hodnocení politiků a jejich činů.

„Frau Merkel, prezident Macron se s čínským ministrem fotí a potřásají rukama, usmívají se a nikdo z mainstreamových medií nehlásá nic o „prdelolezectví“? Dokonce i sluníčkáři adorovaná prezidentka Čaputová dělá to samé a „pražská kavárna“ je ticho? Čím to??“ dotazuje se Vyskočil.

Pak se zase vrátil k hlavě českého státu.

„Vždyť kdyby něco podobného dělal pan prezident Zeman, to by bylo řevu a vulgárních výrazů. Jen si říkám, čím to je, že to těm sluníčkářům není trapné, když je to tak průhledné? Například Václav Havel promarodil téměř celé prezidentské období! Miloš Zeman si zlomí ruku a už ho vyzývají k odstoupení?“ ptá se umělec.

V této souvislosti přišel i se sarkastickým doporučením.

„A tak bych všem sluníčkářům, kavárníkům a zločinným neziskovkám doporučil upravit jejich heslo: NAŠE PRAVDA A LÁSKA MUSÍ ZVÍTĚZIT – NAD ZDRAVÝM ROZUMEM!!“ uvedl.

Poté pokračoval ve vysmívání se Vystrčilovi.

„Mimochodem Štětináčovi se povedl ještě jeden fór. Servilně při svém projevu prohlásil, že ač je z Telče - je Tchajwanec. A protože téměř celý svět uznává celistvost jedné Číny, pan Vystrčil se mimoděk přiznal, že je Číňan. A Číňana máme za předsedu Senátu? Tak toho nedostihl ani pan prezident, kterému se vyčítá kde co. Ale Číňanem se tedy rozhodně neprohlásil!“ podotkl umělec.

Výsledky a následky

Umělec se domnívá, že mnoho hoteliérů a lidí v turistickém průmyslu panem Vystrčilem moc nadšeni nebudou, když díky jeho výstřelkům přijdou o výdělek, ne-li o práci, kterou zajišťovali čínští turisté.

„Myslím, že si Štětináč a s ním celá ODS zajistí ,nehynoucí vděčnost‘ mnoha lidí. A tuším, že to nebude jen v turistických službách, ale i v technických oborech,“ předpovídá Vyskočil.

Ze strany umělce padla zmínka i o nedávné návštěvě Mika Pompea v České republice. Jde vlastně o přivítání v českém Senátu.

„ Pan Štětináč-Vystrčil se mohl upoklonkovat a odevzdal Američanovi klíče od Senátu,“ uvedl.

Podle slov Vyskočila to nebylo ani příliš symbolické gesto.

„Vždyť oni si tam ve většině počínají hlavně tak, jak si Velký Bratr přeje. Tchaj-wanský výlet je toho dostatečným důkazem,“ poznamenal.

Poukázal v této souvislosti i na některé protokolní „tradice“ z minulosti, s nimiž ztotožnil chování Vystrčila.

„Bylo to úplně stejné, a jelikož teď máme svobodu, tak ještě horší, než když se před časem papaláši na letišti hubičkovali. Bylo to tak servilní uvítání, kterým pan předseda Senátu popřel veškerá svá prohlášení o tom, jaký jsme suverénní stát a můžeme si dělat v zahraniční politice, co chceme,“ podotkl.

„Frontmani“ domácí politické scény

Vyskočilova kritika se dotkla i některých dalších známých jmen.

„No, a když už měl americký ministr ten klíč a tak po zhlédnutí těch loutek a servilních ratlíků mohl zamknout a říct: ‚Tak vy už sem nechoďte! Stejně jste tady jenom pro zlost!‘ Když lidé sledují všechny ty Fischery, Drahoše, Hilšery, Lásky, co tam berou ty krásné platy, tak by, myslím, americkému ministrovi zatleskali a Amerika by si aspoň u nás trochu vylepšila kredit, který v poslední době tolik ztrácí,“ uvedl.

V závěrečné části rubriky umělec zpochybňuje existenci jednotné zahraniční politiky ČR.

„Máme jednotnou zahraniční politiku? A to je vláda tak slabá, nebo neschopná, že si neumí dupnout na všechny ty Koláře, Hřiby, nesvéprávné Pavky Novotné a také a hlavně na Vystrčily, aby nefušovali do něčeho, co jim nepřísluší? To má dalekosáhlé důsledky pro nás pro všechny a navíc i pro vládu. Dává nám lidem nedobrý příklad. Jak máme my občané respektovat takovou vládu, kde si každý dělá, co chce??“ nasypal otázky Vyskočil.