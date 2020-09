Stonjeková má pocit, že „Vystrčil je soft verze Fialy“. Reakce lidí však svědčí o méně diplomatickém přístupu k ODS

Vystrčil se v této debatě ohradil proti slovům prezidenta Miloše Zemana z první hodiny Partie televize Prima.

„Já panu prezidentovi přeji, aby se uzdravil, ale bohužel musím konstatovat, že pan prezident třikrát lhal. My jsme jednali o tom, zda bude vyhověno mně, abychom vyzvali Čínskou republiku, zda vyslancem Čínské lidové republiky zůstane člověk, který tam dnes je. V rámci této debaty mi bylo nedoporučeno, abych na Tchaj-wan jel, ale nehlasovali jsme o tomto,“ poznamenal šéf Senátu.

„Druhá lež je ta, že se každého čtvrt roku konají porady nejvyšších ústavních činitelů. Není pravda, co pan prezident říkal,“ poznamenal Vystrčil s tím, že v červnu žádná porada nejvyšších ústavních činitelů nebyla.

„A ta třetí lež, která mě nejvíc mrzí, je ta, že jsem označil Tchaj-wan za samostatný stát. To není pravda. Já jsem přímo na Tchaj-wanu řekl, že se do toho nebudu míchat, že je to věc vlády,“ pronesl.

Babiš prohlásil, že modrý pták ODS jako symbol strany teď kálí do hnízda České republiky.

„Já cítím urážku ve výrocích pana předsedy, protože on řekl, že smyslem cesty bylo i narovnat páteř České republiky. A já nevím, co tím myslel, protože já mám rovnou páteř. A pak on v tom svém projevu řekl, že považuje Senát za nejsvobodnější a nejdemokratičtější instituci ČR,“ zdůraznil předseda vlády.

Připomněl mimo jiné, že Václav Havel, kterého nejednou zmínil Vystrčil v projevu, na Tchaj-wan nejel jako prezident, protože ctil politiku jedné Číny.

Vystoupení předsedy Senátu zanechalo na komentátorku dojem.

„Koukám na Partii a mám pocit, že Vystrčil je soft verze Fialy. A to jsem si myslela, že soft verze už soft verzi mít nemůže...“ napsala Stonjeková na sociální síti.

Navzdory své stručnosti poznámka vyvolala reakci sledujících.

„Ještě je extra soft a ultra soft (znáte ze zubních kartáčků),“ napsal s humorem Aleš Johanovský.

Stejný přístup nechyběl ani dalším čtenářům.

„Kájo, už si to uvědom, jsme země neomezených možností... Tady je možné a lze docela vše, Tchajwanec se připravuje přeskočit rychlost světla,“ poznamenal Jenda Kropáč.

„Já na to už raději nekoukám. Mám rád sebe a moje zdraví,“ vyjádřil se František Urbanec.

Další přišli se svým označením předsedy Senátu.

„Vystrčil je neuvěřitelný trotl,“ napsala Petra Anaconda Lhotáková.

„Moc nefandím Babišovi, ale tentokrát super. Vystrčil jak trapný žáček,“ okomentovala Jana Batková.

Někteří se vyslovili k ODS v širším kontextu.

„Vystrčil má socialistické myšlení Pavla Novotného a projev Petra Fialy. Navíc celoživotní státní zaměstnanec, takový mix v nevolitelné, socialistické ODS s nadšením uvítají. Hlavně že není živnostník nebo někdo, kdo by tvořil reálné hodnoty, to by měl utrum,“ uvedl Radek Jakubík.

Objevili se i takoví, kteří poukázali na minulost politika.

„Vystrčil dělal hejtmana u nás na Vysočině a byl to děs. Spíš bych ho přirovnala ke Špidlovi. Uválenej submisivní mamlas, loutka v rukách šíbrů. Navíc neskutečně línej,“ napsala Jaroslava Vaňková.