Víkendové nárůsty případů covidu-19. V Česku je aktuálně rekordních 8 667 nakažených

V neděli v Česku přibylo 411 nových potvrzených případů koronaviru, po sobotních 508 nakažených je to druhý nejvyšší nárůst o víkendu. Nakažených je aktuálně rekordních 8 667 lidí. Celkově tak za půl roku od začátku epidemie ČR hlásí již 28 156 potvrzených případů covidu-19.

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 3 794 lidí. V pátek laboratoře zaznamenaly nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie, přibylo 797 nakažených. O víkendu je nárůst většinou nižší, protože se méně testuje. I tak v neděli laboratoře zaregistrovaly 411 pozitivních testů. Víkendový rekord drží sobotní nárůst, kdy testy potvrdily 508 případů.

V neděli tedy testy potvrdily 411 nových nakažených. Od počátku pandemie se v Česku nakazilo celkem 28 156 lidí, z toho se již 19 053 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí 8 667 lidí, z nichž se 204 pacientů nachází v nemocnicích, 52 z nich je v těžkém stavu. Čísla nemocných a hospitalizovaných také bijí rekordy.

Covid-19 má na svědomí 436 obětí. Celkově má ale koronavirus spíše lehký průběh.

Podle expertů je nárůst případů výsledkem častějšího a cílenějšího testování. Minulý týden laboratoře prováděly zhruba 10 tisíc testů denně.

Nejvíce nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel má Pelhřimovsko, kde je 98 nových nakažených. Nákaza se tam potvrdila mimo jiné i v domově pro seniory Humpolci. Téměř 80 nakažených na 100 obyvatel eviduje okres Hodonín, následuje Praha a okresy Svitavy, Tábor a Třebíč. Za celou dobu epidemie má nejvíce případů Praha, kde testy odhalily přes 6 600 případů.

Další opatření

V pátek hygienici oznámili další opatření, která byla přijata v souvislosti se šířením nákazy nového koronaviru. Změna přichází v Praze, kde budou od příští středy povinné roušky v obchodech a restaurace a bary se budou zavírat o půlnoci a otevírat mohou nejdříve v 6:00.

Co se týče opatření v Praze, tak stravovací služby budou muset mít od 9. září zavřeno mezi půlnoci a 6:00. Výjimku však tvoří provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem či prodej jídla s sebou, aniž by člověk musel vstoupit do provozovny. Od stejného dne platí povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech obchodů a nákupních centrech.

Změna nastává také ve školách. Od 14. září budou povinné roušky ve vnitřních prostorech škol, jak základních, tak i středních a vysokých. Rouška se nemusí nosit v učebnách, třídách, tělocvičnách a kabinetech.

V celé České republice se musí rouška nosit v městské i meziměstské dopravě, na úřadech a na poštách, ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, ve volebních místnostech a na vnitřních akcích, kde je více než 100 účastníků.

Podle šéfky pražských hygieniků Zdeňky Jágrové tato opatření reagují na srpnové výskyty onemocnění, které vyplynuly z návštěv barů a nočních klubů.