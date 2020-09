„Zeman tančí svůj poslední tanec.“ Radní RRTV Petrov nekompromisně promluvil o vystoupení prezidenta

Díval jsem se na polední debatu na Primě. Miloš Zeman tančí svůj poslední tanec. Co mohl, to udělal, víc toho nebude. A my ho takhle známe. Podle mě uzavírá éru. Příští prezident musí být úplně jiný. Po všech stránkách. Hlavně ne jako paní (Zuzana) Čaputová, která všechno, co řekne, je úplně správně... a úplně k ničemu. Alespoň trochu, aby byl osobnost, a ne cvičena opička,“ uvedl radní na svých sociálních sítích.

Petrov si také všiml výkonu moderátorky diskuze televize Prima Terezie Tománkové. Tu označil za „výbor“ a uvedl, že by mohla školit arogantní moderátory z České televize.

„Moderátorka Terezie Tománkova byla výborná. Možná by mohla školit nafoukané hvězdy ČT, jak se vede debata,” uvedl na svém Facebooku.

Miloš Vystrčil na Tchaj-wanu

Vadim Petrov se ve své postu věnoval také cestě předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Podle jeho názoru je celá situace okolo cesty „špatně“. Částečně se v této věci postavil na stranu předsedy vlády Andreje Babiše.

„Miloš Vystrčil. Celá kauza Tchaj-wan je od začátku špatně. Může ji vysvětlit, ale nemůže ji obhájit. Babiš říká správně, nakonec nevadí tolik, že tam jel, ale řeči o rovnání páteře si mohl odpustit,“ uvedl a obratem dodal: „Média Vystrčilovi tleskají, včetně všech možných intelektuálů a aktivistů, určitě se pro veřejnost ohledně vnímání ODS dostal na první místo... Líbilo se mi, že byl věcný, nebyl osobní. Pokud by bylo víc takových politiků, bude muset Babiš změnit konfrontační styl, který tady zavedla stará garda. Klaus, Zeman. Kalousek. ODS může být ráda, že Miloše Vystrčila má. Jen bych byl obezřetný. Petr Nečas byl taky slušný, inteligentní a nebyl konfrontační.”

Zájmy Tchaj-wanu

Tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček na svých sociálních sítích upozornil na politiku, kterou Tchaj-wan provádí v souvislosti s cestou Miloše Vystrčila. Podle jeho slov pouze hájí své zájmy.

„Tchaj-wan si nyní aktivně předchází úřady na nižší než celostátní úrovni. V červenci formálně uznal Somaliland, který se odtrhl od Somálska, píše Právo.

‪A tím se plně vysvětluje mise páně Vystrčilova a páně Hřibova (Zdeněk Hřib - red.). ‪Jde prostě o zájmy Tchaj-wanu, ne o zájmy České republiky,“ uvedl na svém Facebooku mluvčí Miloše Zemana.