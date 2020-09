„Korporace provádějí cenzuru.“ Daniel Vávra varoval před likvidací demokracie na Západě

“Cancel cutrure je velmi nebezpečný fenomén, jak je vidět na Západě. (Chceme – red.) posunout vnímání tohoto jevu, to znamená, aby to přestalo být vnímáno, jako že je to v pořádku. V dnešní době je mnoho lidí, neziskovek, které na to berou všelijaké granty – na to, že bojují s fake news. Ve skutečnosti vlastně cenzurují a snaží se zlikvidovat často jim nepohodlné názory. Fungují jako svého druhu politická síla. V médiích je to vnímáno, jako že je to pozitivní věc. My bychom rádi upozornili na to, že to pozitivní věc není,“ prohlásil Vávra ve videu umístěném na jeho kanálu na YouTube.

Vývojář her na videu oznámil, že vznikla petice, která se týká tématu. „Můžete podepsat petici, kterou jsme na toto téma udělali, kde vysvětlujeme, o co jde, jaké je nebezpečí a jaké jsou rizika, proč by se s tím něco mělo dělat,“ uvedl vývojář, jenž obratem dodal, že se jeho týmu již podařilo získat podporu i od osobností. Někteří lidé jim prý vyjádřili podporu, ale „podepsat se radši nechtěli“, protože se báli reakce společnosti.

„Petice je zaměřená primárně na politiky. Chceme jim dát najevo, že to počínání není v pořádku, a že ve společnosti je hodně lidí, kterým to vadí,“ zmínil.

„Dneska už je jisté na 100 %, není to vůbec žádné tajemství ani konspirace, že sociální sítě, ale i další internetové služby, korporace, dokonce i banky nebo organizace typu Pay Pal, cenzurují příspěvky, nebo dokonce brání některý lidem používat jejich služby na základě jejich názoru. Mažou těm lidem profily, mažou osobní zprávy, brání jim v šíření některých informací, což znamená, že na svých platformách znemožňují, abyste psali některé věci, ačkoli nejsou nelegální. Zakazují zmínky o některých lidech nebo názorech. Manipulují s výsledky vyhledávání, nebo se zobrazováním obsahu na svých platformách – to znamená, že manipulují s tím, co uvidíte na své facebookové zdi. Nerespektují presumpci neviny, to znamená, že ruší účty lidem, aniž ti by byli z něčeho usvědčeni, jen na základě nějakého linče či udání. Prakticky neexistuje možnost odvolání nebo disputace o tom, proč vám byl účet smazán,“ uvedl Daniel Vávra.

„Navíc porušují vlastní pravidla hry a mění je za pochodu. To jsou ony smlouvy. To znamená, že když se vynoří nějaký problém, tak se okamžitě začnou mazat lidi a názory, začínají se eliminovat určitá vyjádření k tomu problému,“ prohlásil slavný vývojář počítačových her.

Vávra ve videu také prohlásil, že cenzura ze své podstaty nemá smysl, jelikož lidé, kteří jsou cenzurováni, začnou hledat cesty, jak spolu komunikovat, aby to uniklo oku cenzora, ale i tak aby každý věděl, o čem je řeč. „Ten, kdo zažil komunismus, tak asi ví,“ dodal. To podle jeho slov vede k tomu, že cenzoři „začnou přitvrzovat“.

„Cenzura, a potažmo totalita, se vždy obrátí proti těm užitečným idiotům, kteří ji v dobré víře prosazovali – v naději, že jim to pomůže vyřešit jejich politické cíle. Už se to dnes děje,“ uvedl s tím, že lidé, kteří na začátku pomáhali rozšiřovat politickou korektnost, se dnes sami dostávají do „spárů“ cenzorů. Jako příklad uvedl spisovatelku J. K. Rowlingovou.

Daniel Vávra v průběhu rozhovoru prohlásil, že na poli sociálních sítí a cancal culture probíhá souboj o samu demokracii.

Cancel culture

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček v polovině srpna prohlásil, že Česká republika nesmí podcenit vliv takzvané cancel culture, která se na Západě v současné době snaží vyloučit některé lidi a nepohodlné názory z veřejného prostoru. Podle jeho slov se jedná o totalitní praktiky.

„Je to velmi nebezpečný fenomén. Omezuje prostor svobody slova a má tendenci k zostřování. Od vyloučení z debaty po ztrátu zaměstnání a společenské zavržení. Neváhám označit tyto praktiky za totalitní. Střední Evropa je částečně imunní díky své historické zkušenosti, to ale neznamená, že není tímto fenoménem zasažena,“ prohlásil tiskový mluvčí prezidenta pro portál Flowee.

„Pokud nedokážeme pojmenovat zlo, propadneme se do temnoty. Každá totalita zahajuje své tažení pozvolna, aby postupně paralyzovala své oběti. Nesmíme současnou situaci podceňovat,“ dodal Jiří Ovčáček.