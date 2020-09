Denní nárůst pošesté překonal pětistovku. Česko hlásí 563 nových potvrzených případů covidu-19

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 3 794 lidí. V pátek laboratoře zaznamenaly nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie, přibylo 797 nakažených. O víkendu je nárůst většinou nižší, protože se méně testuje. I tak v neděli laboratoře zaregistrovaly 411 pozitivních testů. Víkendový rekord drží sobotní nárůst, kdy testy potvrdily 508 případů.

V pondělí tedy testy potvrdily 563 nových nakažených. Od počátku pandemie se v Česku nakazilo celkem 28 716 lidí, z toho se již 19 855 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí 8 424 lidí, z nichž se 214 pacientů nachází v nemocnicích, 54 z nich je v těžkém stavu. Čísla nemocných a hospitalizovaných také bijí rekordy.

Covid-19 má na svědomí 437 obětí. Celkově má ale koronavirus podle odborníků spíše lehký průběh.

Podle expertů je nárůst případů výsledkem častějšího a cílenějšího testování. Minulý týden laboratoře prováděly zhruba 10 tisíc testů denně.

Nejvíce nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel má Pelhřimovsko, kde je 101 nových nakažených. Nákaza se tam potvrdila mimo jiné i v domově pro seniory Humpolci. Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek v pondělí uvedl, že kraj požádá armádu o pomoc v péči o klienty domova.

S druhým nejvýraznějším nárůstem následuje Praha, kde na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů připadá 74 nakažených. Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová již minulý týden uvedla, že pražští hygienici nezvládají vyhledávání kontaktů, podle ministra Vojtěcha budou Praze pomáhat méně vytížení hygienici z jiných krajů.

Další opatření

V pátek hygienici oznámili další opatření, která byla přijata v souvislosti se šířením nákazy nového koronaviru. Změna přichází v Praze, kde budou od příští středy povinné roušky v obchodech a restaurace a bary se budou zavírat o půlnoci a otevírat mohou nejdříve v 6:00.

Co se týče opatření v Praze, tak stravovací služby budou muset mít od 9. září zavřeno mezi půlnoci a 6:00. Výjimku však tvoří provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem či prodej jídla s sebou, aniž by člověk musel vstoupit do provozovny. Od stejného dne platí povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech obchodů a nákupních centrech.

Změna nastává také ve školách. Od 14. září budou povinné roušky ve vnitřních prostorech škol, jak základních, tak i středních a vysokých. Rouška se nemusí nosit v učebnách, třídách, tělocvičnách a kabinetech.

V celé České republice se musí rouška nosit v městské i meziměstské dopravě, na úřadech a na poštách, ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, ve volebních místnostech a na vnitřních akcích, kde je více než 100 účastníků.

Podle šéfky pražských hygieniků Zdeňky Jágrové tato opatření reagují na srpnové výskyty onemocnění, které vyplynuly z návštěv barů a nočních klubů.