Zelený úděl? Komise se pokusila o legislativní puč, chtěla mít pravomoci jako Hitler, varuje Ivan David

Český europoslanec Ivan David informoval o neúspěšném pokusu Evropské komise získat mimořádné pravomoci. Tvrdí totiž, že komise chtěla prosadit návrh nařízení o právním rámci pro klima, jenž by umožnil jejím členům obcházet hlasovací procedury v Radě Evropy a Evropském parlamentu. Podle Davida by tím komise získala diktátorské pravomoci.

Snaha Evropské komise výrazně posílit na úkor dalších orgánů Evropské unie skončila neúspěchem. Český europoslanec za SPD Ivan David ve svém facebookovém příspěvku sdělil, že Zemědělský výbor Evropského parlamentu se postavil proti návrhu nařízení o stanovení rámce pro dosažení klimatické neutrality či tzv. evropskému právnímu rámci pro klima.

„Pro návrhy na vyškrtnutí pravomoci Komise ukládat občanům, firmám a členským státům povinnosti nebo zákazy formou prováděcího nařízení Komise – tedy bez souhlasu europarlamentu a členských států v Radě – hlasovalo 40 poslanců. Proti bylo pouze 5 poslanců za Zelené, v jejichž řadách působí i čeští Piráti,” napsal český politik.

Skutečnou podstatou tohoto návrhu je pokus vyhnout se kontrole ze strany ostatních unijních institucí, a sice Evropského parlamentu a Rady EU, tvrdí David. V případě přijetí evropského právního rámce pro klima by komise získala možnost přijímat nařízení, aniž by musela počítat se stanoviskem europoslanců a jednotlivých členských států. Jako příklad Ivan David uvádí možné zavedení ekologických daní, což by mohlo vést k prudkému zvýšení cen motorových paliv.

„Komise se návrhem nařízení o právním rámci pro klima pokusila o ‚legislativní puč´. Pokud by nařízení prošlo v podobě, jak je Komise předložila, získala by unijní exekutiva stejné pravomoci, jako měl nacistický diktátor Adolf Hitler,” prohlásil Ivan David.

Možné následky Zeleného údělu

Dále Ivan David připomíná, že realizace Zeleného údělu by znamenala zvýšení míry nezaměstnanosti, jelikož zákaz používání uhlí přivede k tomu, že stovky tisíc zaměstnanců přijdou o svá pracovní místa, zatímco totální přechod na elektromobily bude stát miliony propuštěných v automobilovém průmyslu. Dalším možným důsledkem by bylo zdražení životních nákladů domácností, a to v důsledku zákazu používání zemního plynu.

„Prakticky každý z návrhů Komise obsažené v Zeleném údělu znamená existenční ohrožení pro miliony zaměstnanců a pro tisíce firem,” uzavřel europoslanec.