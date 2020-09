Na československou verzi časopisu Vogue se snesla vlna kritiky. Mohou za to nediversitní „bílé“ modelky na obálce

Tématem posledního čísla je „naděje“ a ekoaktivismus. Právě naděje byla přitom celosvětovým tématem pro září v magazínu Vogue. A i když bylo téma stejné, každá edice se tohoto úkolu zhostila dle sebe. Například československá redakce téma uchopila tak, že na obálku nechala vyfotografovat šest českých a slovenských modelek podobného vzhledu. Ty na snímku stojí ve značkovém oblečení v lese a fotografie má vyzývat k aktivismu.

Fotografie se objevila také na sociálních sítích magazínu, kdy k ní byl připojen hashtag #WeShouldAllBeActivists (všichni bychom měli být aktivisté).

„Budeme jen přihlížet, nebo se součástí změny staneme i my? Budeme se vymlouvat na druhé, nebo druhé přesvědčíme, že každý z nás dokáže víc, než si chceme připustit? Zachraňme naši planetu,“ psalo se v jejím popisku.

Nicméně, i když snímek mnozí ocenili, spousta lidí vytýkala, že žádná z modelek podle svého vzhledu nepatří k menšině.

„Myslím, že jste mohli mít na fotce i jednu nebílou modelku. Vypadá to opravdu divně. Navíc Chanel není z hlediska životního prostředí moc šetrný,“ vyjádřil svůj názor jeden komentující.

„Proč na fotce nejsou skuteční aktivisté místo modelek, které to jen předstírají? A je aktivismus vyhraněn pouze pro hubené, mladé a bílé ženy?“ zní jedna z reakcí.

Některým se zase nezamlouvalo to, že byly za tímto účelem vybrány modelky, nikoli opravdoví aktivisté.

Kritika přišla také ze strany módního návrháře Jiřího Kalfaře, který se zaměřil nejen na samotnou obálku, ale také na zmiňovaný hashtag.

„Kde je to We all? Chybí mi tam jakákoliv individuálnost a diversita. Od Vogue bych čekal kvalitní žurnalistiku, jinak by z něj byl jen Lidl leták pro Pařížskou,“ prohlásil Kalfař v rozhovoru pro DVTV.

Návrhář by tak na titulní straně tohoto prestižního časopisu raději viděl zástupkyni romské nebo vietnamské menšiny. „To tam mohli dát rovnou kapelu Ortel,“ podotkl s tím, že tvůrci tohoto čísla nejspíše nerozumí ani ekologii. „Pokud si vyberete téma ekologie, tak nemůžete přivázat modelky ke stromu napadenému kůrovcem,“ myslí si Kalfař.

A jaká byla reakce československé redakce magazínu? Šéfredaktorka Vogue se nechala slyšet, že u nás nejsou modelky daných menšin. „Pravdou je, že jsem se snažila nacastovat modelku romského nebo vietnamského původu, ale bohužel v České republice neexistují. Nebo existují, ale ne s kreditem a zkušeností, které potřebujeme,“ argumentovala dotyčná.

Kromě kritiky vznikl i prostor pro srovnání zářijového čísla s ostatními lokálními tituly Vogue. Ty kritici považují za mnohem více diversitní a odpovídají tématu celého čísla. Polský Vogue dal ku příkladu na svoji obálku černošku.

Magazín Vogue

Připomeňme, že Vogue je časopis se zaměřením na módu, design a životní styl. Vychází každý měsíc, a to v celkem dvacetipěti zemích světa. V redakci se vystřídala celá řada světoznámých módních fotografů. V magazínu The New York Times v prosinci 2006 popsala Vogue literární kritička Caroline Weber jako „nejvlivnější módní časopis na světě“.