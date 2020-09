Babiš pro Der Spiegel: Česko patří k nejvíce euroskeptickým zemím EU, ale zlepší se to. Částečně díky mně

Rozhovor se konal v den narozenin premiéra, ale redaktor poznamenal, že politik neměl sváteční náladu. Babiš si totiž vytiskl seznam článků z tohoto německého časopisu a redaktora obvinil, že o něm Der Spiegel lže, a to včetně kauzy Agrofert.

Babiš: Jsem proevropský a kritizuji jen určité aspekty

„Neměli by bohatí lidé jít do politiky, i když – na rozdíl od těch, kteří si z politiky udělali kariéru – jsou neúplatní? Celá věc je vynálezem komise v Bruselu, jejíž útvar interního auditu si dal svolení komentovat a interpretovat české právo. To je drzost. Mohou tak činit pouze české soudy,“ prohlásil Babiš a připomněl, že svou kontrolu nad společností předal do rukou svěřeneckého fondu a už s tím nemá nic společného.

Babiš v rozhovoru připustil, že Česko patří k nejvíce euroskeptickým zemím EU. „Ale zlepší se to. Částečně i díky mně. Jsem proevropský a kritizuji jen určité aspekty," řekl český premiér.

EU by se podle něj měla vrátit ke svým kořenům, zredukovat byrokracii a také přestat hovořit o příkopu mezi Západem a Východem. Více by se v EU mělo mluvit o bezpečnostní spolupráci. „Evropa by měla přijít s vlastními nápady a převzít vlastní odpovědnost,“ řekl Babiš.

Premiér v rozhovoru promluvil o přechodu k efektivnějšímu fungování EU a kritizoval strukturu EU, jejíž vydržování je velmi nehospodárné.

„Samotný Evropský parlament nás stojí dvě miliardy eur ročně. Proč by měli být rozptýleni na třech místech a každé dva měsíce cestovat se svými dokumenty do Štrasburku nebo Lucemburska? Nebo si přečtěte zprávu Evropské služby pro vnější činnost o nákladech na Evropskou službu pro vnější činnost: kolik míst podporují v Africe a jinde... Zaměstnává celkem 5 000 lidí, ačkoli zahraniční politika je odpovědností jednotlivých zemí. Existuje místo pro úspory,“ uvedl.

Migrační kvóty a nový ostrov Ellis Island

„Ti, kteří chtějí přijít do Evropy, se musí legálně přistěhovat. Můžeme mluvit o něčem jako Ellis Island, kde kdysi sídlila imigrační agentura u pobřeží New Yorku. Proč by měli být nelegální přistěhovalci distribuováni po celé EU? My Češi projevujeme velkou solidaritu: přispíváme spoustou peněz; umístili jsme policii na hranici v Makedonii,“ řekl.

Jak se v poslední době změnily vztahy Česka s Ruskem a Čínou?

V rozhovoru Babiš znovu odmítl migrační kvóty, zdůraznil solidaritu Česka v migrační otázce a navrhl zřízení jakéhosi imigračního místa, které by fungovalo jako kdysi záchytný ostrov Ellis Island v New Yorku, kam přijížděli imigranti z Evropy.

Ve vztahu k Číně se podle Babiše ani po návštěvě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan nic nemění.

„Postoj mé vlády vůči Číně se nijak neliší od postoje Německa nebo jiných zemí. Přijímáme politiku jednotné Číny,“ konstatoval.

Vystrčilova návštěva ostrova, který Čína považuje za odpadlickou provincii, má podle premiéra „spíše co do činění s domácí politikou, s lákáním voličů“.

Vztahy Česka s Ruskem naopak podle něj „nejsou ideální“. Premiér promluvil o údajné otravě ruského opozičního aktivisty Alexeje Navalného a zdůraznil, že „pokud budou k dispozici důkazy o tom, že Navanyj byl otráven Novičokem, a pokud lze zjistit, kdo za tím stojí, bude to samozřejmě vyžadovat seriózní odpověď“.

Řídit zemi jako rodinnou firmu

„Paralela s Trumpem pramení z jeho touhy udělat Ameriku znovu velkou. Chtěl bych, aby se totéž stalo s Českou republikou,“ pronesl.

Českého premiéra německý časopis čtenářům představuje jako člověka, který „většinu svého života strávil prací na tom, aby se stal miliardářem“ a vede paralelu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš jejich srovnání nepopírá, uvedl však, že byl v politice ještě před Trumpem.

Česko, které podle něj před druhou světovou válkou patřilo k nejvíce industrializovaným zemím světa, chce opět patřit „mezi nejlepší“. Vést by se podle předsedy vlády mělo „jako rodinná firma“.

Nepiju a nemám milenku

Na otázku o protivládních protestech ze závěru loňského roku Babiš odpověděl, že to bylo dílo opozice. „Nemá to pro mě žádný důsledek,“ řekl.

Sebe označil za velmi morálního člověka, který nelže, nekrade a nemá milenku.

„Já mám mimořádně dobrou morálku. Nelžu ani nekradu. Příliš nepiju a nemám milenku," řekl v reakci na dotaz, kolik toho zbývá v české politice z morálního odkazu bývalého prezidenta Václava Havla. Připomněl, že Václav Havle ho pozval na své 70. narozeniny.