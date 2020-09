Opoziční politik a bývalý běloruský diplomat Latuško avizoval setkání s českým ministrem Petříčkem v Praze

Bývalý běloruský ministr kultury Pavel Latuško, jenž dříve také zastával funkci běloruského velvyslance ve Francii a v Polsku a nyní je členem prezidia koordinační rady běloruské opozice, dnes prohlásil, že se v nejbližší době chce setkat s ministry zahraničí České republiky, Rakouska, Německa a Švédska.

Uvádí se, že běloruský opozičník již má naplánovaná setkání s řadou evropských ministrů zahraničí, stejně jako s dalšími oficiálními politickými činiteli.

Dříve bývalý běloruský diplomat Pavel Latuško ujistil, že žádná politická síla v zemi nemá zájem o zhoršení vztahu s Moskvou.