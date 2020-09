„Smrt Zemana a Babiše je v našem zájmu.” Novotný odpálil bombu a nyní čelí vyhrůžkám. Dostal výprask i od své manželky

Kontroverzní pražský politik a člen ODS Pavel Novotný ve včerejším podcastu opakovaně zdůraznil své ambice v příštích volbách do Poslanecké sněmovny. Podle něj má velké šance uspět, dokonce měl plány kandidovat i v letošních volbách do Senátu, kvůli věkové hranici se však musel svého záměru vzdát. V Poslanecké sněmovně by přitom po volbách chtěl obsadit funkci předsedy poslaneckého klubu ODS.

„Přeskočím Janu Černochovou, vyhraji a budu chtít být předseda poslaneckého klubu. Já si myslím, že by mi ta sněmovna slušela. Řeporyje neměly poslance 97 let. Já tam patřím. Myslím, že to je v zájmu nejen ODS, ale i České republiky,” prohlásil řeporyjský starosta.

„V zájmu České republiky je, aby Babiš prostě zmizel, umřel a aby Zeman taky umřel a odešel do věčných lovišť. A abych byl poslancem. Já vím, že to zní strašně, ale je to v zájmu České republiky,” pronesl Novotný.

Není to však jediné, co Pavel Novotný označil za věc odpovídající českým státním zájmům. Dle jeho slov by České republice prospěla i smrt dvou nejvyšších státníků, a sice českého prezidenta Miloše Zemana a předsedy současné vlády Andreje Babiše.

Později pražský politik prozradil, že tohle prohlášení nebylo spontánní, ale bylo naplánováno předem. Uvedl taky, že po zveřejnění podcastu se mu začaly hrnout výhrůžné dopisy, což dle slov Novotného mu žádným způsobem nevadí, a to kvůli tomu, že již má s tím bohaté zkušenosti.

„Po válce s Ruskem a čtyřech měsících policejní ochrany, z čehož polovina byla kvůli výhrůžkám, mám posunutý práh, mě je prostě u prdele prakticky jakákoli výhrůžka,” píše Novotný na svém facebookovém účtu.

V témže příspěvku se řeporyjský starosta přiznal, že nevylučuje to, že vedení ODS ho může vyhodit ze strany kvůli kontroverzním slovům o prezidentovi a premiérovi. Na konci textu Novotný rovněž uvedl svá telefonní čísla pro ty, co mu budou chtít osobně zavolat v souvislosti s jeho prohlášením.

Uživatelé na sociálních sítích a řada dalších lidí, co mu podle slov Novotného volá, nejsou jedinými, komu se tzv. úlet moc nezamlouval. Nepotěšilo to totiž ani jeho vlastní manželku, o čemž sám starosta napsal na svém twitterovém účtu.

„Žena je nasraná, že jsem řekl, že smrt Babiše a Zemana by byly v zájmu ČR. Nelíbí se ji ten iDnes. Mé argumenty, že přeci nikomu nepřeji smrt a řekl jsem pravdu, nebere. Bojí se, co ODS a nevěří mi, že to byl poslední úlet, o kterém vím, že se neměl stát. Mám chytrou ženu,” uvedl politik.

Žena je nasraná, že jsem řekl, že smrt Babiše a Zemana by byly v zájmu ČR. Nelíbí se ji ten iDnes. Mé argumenty, že přeci nikomu nepřeji smrt a řekl jsem pravdu, nebere. Bojí se, co @ODScz a nevěří mi, že to byl poslední úlet, o kterém vím, že se neměl stát. Mám chytrou ženu. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) September 8, 2020

Kontroverzní výroky Pavla Novotného

Prohlášení řeporyjského starosty Pavla Novotného o tom, že smrt Zemana a Babiše by byla v zájmu České republiky, nebyla prvním kontroverzním výrokem na adresu českých politiků. Vloni si totiž dovolil pronést ostrá slova i na adresu českého poslance Zdeňka Ondráčka.

„Jsem pro obžalobu Zdeňka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na doživotí jeho usmrcení tajnou službou. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d,“ napsal Novotný na svém účtu na Twitteru.

Slova pražský starosta nešetřil ani pro zahraniční politiky, a sice ruského ministra zahraničí Lavrova.

„Když vyhraju válku proti Rusku, nechám vás žít. Vrátím Krym Ukrajině, propustím všechny politické vězně a pověsím Lavrova,“ nechal se tehdy slyšet Novotný a dodal, že ještě neví, co udělá s Putinem.