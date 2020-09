První trapas kampaně Michaela Žantovského do Senátu? Fotografii se starostou Novotným musel vysvětlit

Společné fotografie ředitele Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského, který dříve zahájil kampaň za návrat do Senátu, se starostou Řeporyjí Pavlem Novotným spustila vlnu kritiky na internetu. Olej do ohně přilily výroky Novotného o premiérovi a prezidentovi. To všechno pobudilo Žantovského k vysvětlení, některé tím ale ještě více pobavil.

„Novotný jako volební manažer. To se asi pár lidí obrací v hrobě a jiní přeživší žasnou...“, „Tak bratříčkovat se s Novotným,... smutný to konec pana Žantovského, jak jsme ho vždy znali“ – takové komentáře obdržel ředitel Knihovny Václava Havla a současný kandidát na senátora Michael Žantovský pod svými fotografiemi na Facebooku, kde je zachycen spolu se skandálním starostou pražské městské části Řeporyje Pavlem Novotným během své předvolební kampaně.

„A Zemák včera skončil na smetišti dějin. Díky Pavlovi Novotnému za řeporyjskou premiéru,“ uvedl Žantovský k fotografii dvoupatrového červeného autobusu s nápisem Žanťák, což je odkazem na legendární autobus Zemák, který v roce 1996 používal tehdejší šéf ČSSD Miloš Zeman za účelem agitace. V roce 2010 před volbami do Sněmovny Zeman se stranou SPOZ objížděl republiku s novým Zemákem.

Novotný se ze své strany také podělil fotografiemi v červeném volebním autobusu.

„Michael Žantovský přijel do Řeporyjí velmi stylově a já mám tedy z cesty domů velký zážitek,“ napsal Novotný.

Opravdu zastávají podobné názory a hodnoty?

Reakce na toto setkání na internetu však tak pozitivně nevyzněly. Žantovský byl následně zasypán ostrou kritikou včetně nadávek. Pokusil se proto zástupcům veřejnosti vysvětlit, co jej s Novotným pojí, a najít porozumění.

„Obdržel jsem několik dotazů, kritik i pár nadávek ohledně mých fotografií s Pavlem Novotným v Řeporyjích minulou neděli. Několika pisatelům jsem již odpověděl a teď odpovídám všem najednou: raději se nechám fotografovat s někým, kdo zastává podobné názory a hodnoty jako já, i když je třeba vyjadřuje nevybíravým způsobem než s někým, kdo zdvořile a elegantně podřezává větev svobody, na které všichni sedíme,“ reagoval Žantovský na vlnu kritiky.

„Znám mnoho demokratických parlamentních politiků, kteří mezi řečí prohodí: ‚Jo, s Vojtou Filipem se nějak domluvíme.‘ Tak to já se budu radši domlouvat s Pavlem,“ doplnil.

Jeho slova zaujala člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadima Petrova, který je následně komentoval na svém facebookovém profilu: „Tahle technika je fajn. Třeba v improvizaci, když se udělá zjevná chyba, něco, co je mimo a nepatří to tam, opakuje se to, jako že to tvůrce tak myslel,“ napsal člen Rady RRT.

„Jako tohle. Je to jen z nouze ctnost. Jinak je to jen obyčejná chyba v Žantovského kampani,“ shrnul závěrem.

Žantovský: Nejsem schopný přát někomu smrt

Po včerejším prohlášení starosty Pavla Novotného, že úmrtí prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše odpovídá zájmu České republiky, ředitel Knihovny Václava Havla poskytl další komentář na Facebooku, ve kterém napsal, že v této věci se s Novotným názorově rozchází.

„Nejsem schopný přát někomu smrt,“ uvedl Žantovský.

Volební kampaň Žantovského za návrat do Senátu

Diplomat, překladatel a ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský v srpnu oznámil, že začal předvolební kampaň na návrat do Senátu ČR.

Podle jeho slov se znovu rozhodl kandidovat kvůli tomu, že svoboda a demokracie v Česku jsou ohroženy.

„Právě znepokojení nad vývojem, kterým se naše země v posledních letech ubírá, a věrnost odkazu Václava Havla mě nakonec přesvědčily, abych kandidoval do Senátu,“ uvedl.

O znovuzvolení do Senátu se uchází jako společný kandidát TOP 09, ODS, STAN a SNK ED.

V horní komoře se chce Žantovský zasazovat o možnost plnohodnotného života seniorů, kvalitní výuku včetně vzniku univerzity třetího věku v hlavním městě a o uplatňování svobodného přístupu k informacím.

Jednasedmdesátiletý Žantovský byl mluvčím prvního českého prezidenta. V Senátu působil v letech 1996 až 2002, stál v čele zahraničního výboru horní komory. Následně byl postupně velvyslancem v Izraeli a ve Velké Británii. Knihovnu Václava Havla vede pět let.