Roušky budou od čtvrtka povinné i v práci. Měly působit preventivně, teď je pozdě, míní Maďar

Epidemiolog Rastislav Maďar vymezil klíčovou chybu české vlády. Podle něj mělo povinné nošení roušek začít platit ještě dříve. V takovém případě by se tak dalo vyhnout prudkému nárůstu počtu nakažených. Vývoj situace v nejbližších měsících Maďar jako pozitivní zjevně nevidí, současná negativní tendence bude přetrvávat.

Rekordní nárůsty počtu nově nakažených v poslední době mají své vysvětlení. Podle bývalého koordinátora resortní pracovní skupiny českého ministerstva zdravotnictví pro uvolňování karantény Rastislava Maďara za to, mimo jiné, může chybná strategie týkající se preventivních opatření, a sice povinného nošení roušek. Ke zpřísnění pravidel nošení ochranných pomůcek mělo totiž dojít ještě dříve, než Česko začalo překonávat vlastní rekordy přírůstku nakažených. Současné tendence nedávají podle epidemiologa slibné vyhlídky ani v nejbližší budoucnosti.

„Roušky jako preventivní opatření primárně nemají vycházet ze semaforu, ale mají se racionálně využít k tomu, aby na semaforu nedošlo ke zhoršení barvy a následkem toho k zásahům do života společnosti, které být možná nemusely. Teď to bude pravděpodobně ještě horší,“ dospívá k neutěšenému závěru Maďar.

Dále expert tvrdí, že se v nadcházejících týdnech má projevit ještě následek začátku školního roku, což bude přispívat k šíření nákazy.

Povinné nošení roušek ve vnitřních prostorech

Dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že již od zítřka začne platit povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech, a to po celé republice.

„Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsem dnes ráno svolal mimořádné jednání Centrálního řídícího týmu Chytré karantény. S odborníky jsme se shodli, že od zítra (čtvrtka) zavedeme povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé ČR,“ prohlásil Vojtěch.

Chránit si ústa a nos je v současnosti nutné při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení. V Praze pak ode dneška tato povinnost platí i v obchodech a nákupních centrech a na poštách.

Co se týče opatření v Praze, tak stravovací služby od 9. září musí mít zavřeno mezi půlnocí a 6.00. Výjimku však tvoří provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem či prodej jídla s sebou, aniž by člověk musel vstoupit do provozovny.

Změna nastává také ve školách. Od 14. září budou povinné roušky ve vnitřních prostorech škol, jak těch základních, tak i středních a vysokých. Rouška se nemusí nosit v učebnách, třídách, tělocvičnách a kabinetech.