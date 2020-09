Koronavirus o sobě dává dále vědět: V Česku padl další rekord, pokud jde o počty nových případů

V České republice byl dnes překonán další smutný rekord. I tentokrát se jedná o počet nových případů koronaviru, který se k dnešnímu večeru vyšplhal už na 701. Takové údaje byly uvedeny na webu ministerstva zdravotnictví. Toto číslo tak již přesáhlo původní úterní rekord nových případů k večeru, a to skoro o pět desítek.

Připomeňme, že včera, v úterý 8. září, byl zaznamenán rekordní nárůst nakažených za celý den, který představoval téměř 1200 případů.

Aktuální data tak hovoří o tom, že je nyní nakaženo již 9 767 osob, což je nejvíce od březnového začátku epidemie. Dobrou zprávou ale je, že u většiny nemocných má toto onemocnění lehký průběh. Celkový počet nemocných tak činí 30 576. Z nemoci se navíc již zotavilo 20 365 lidí.

Méně pozitivní už je to, že za poslední týdny muselo být v nemocnici hospitalizováno spoustu nakažených. Množství hospitalizovaných osob tak za uplynulý měsíc vzrostlo na více než dvojnásobek. Stejně tak se mění i počet lidí ve vážném stavu, který dokonce stoupl na více než trojnásobek. Vypadá to tedy tak, že je nyní v nemocnici 244 osob, z nichž je 57 v těžkém stavu.

Včerejší den se vyznačoval také tím, že bylo realizováno více než 15 000 testů na koronavirus. I to je nejvíce od začátku epidemie v Česku. Celkem bylo provedeno již 998 930 testů.

Pokud bychom chtěli srovnat situaci u nás a v okolních zemích, pak můžeme říci, že za 14 dnů jsou na tom v Evropské unii hůř než Česko jen Španělsko, Francie, Chorvatsko, Rumunsko a Malta. V sousedních zemích je vývoj lepší.

Povinné nošení roušek v ČR

Dnes jsme informovali o tom, že nošení roušek bude od čtvrtka povinné ve vnitřních prostorách budov po celém Česku. Na Twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Důvodem je podle něj zhoršující se epidemiologická situace.

„Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsem dnes ráno svolal mimořádné jednání Centrálního řídícího týmu Chytré karantény. S odborníky jsme se shodli, že od zítra (čtvrtka) zavedeme povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé ČR,“ prohlásil Vojtěch. Podrobnosti podle něj vydá ministerstvo v průběhu dne.

Chránit si ústa a nos je v současnosti nutné při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení. V Praze pak ode dneška povinnost platí i v obchodech a nákupních centrech a na poštách.

Co se týče opatření v Praze, tak stravovací služby od 9. září musí mít zavřeno mezi půlnocí a 6:00. Výjimku však tvoří provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem či prodej jídla s sebou, aniž by člověk musel vstoupit do provozovny.

Změna nastává také ve školách. Od 14. září budou povinné roušky ve vnitřních prostorech škol, jak základních, tak i středních a vysokých. Rouška se nemusí nosit v učebnách, třídách, tělocvičnách a kabinetech.

Ve svém dalším příspěvku na Twitteru Adam Vojtěch vyzval občany, aby dodržovali pravidlo 3R a to znamená: ruce, roušky, rozestupy.