Šéf komunistů se má omluvit Milionu chvilek za svá slova. Poškozovala prý dobrou pověst spolku

Žaloba, kterou se spolek Milion chvilek domáhal ochrany své dobré pověsti, vznikla kvůli projevu Filipa na loňském prosincovém zasedání ústředního výboru KSČM. Na něm totiž uvedl, že ti, kteří usilují o státní převrat, nabírají na síle. Zmínil v této souvislosti demonstraci na Letné, kterou loni v létě organizoval právě Milion chvilek.

„Nazkoušeli si dostat lidi na Letnou, sice trochu nafoukli počet účastníků, ale přesto se jim to podařilo, těch lidí tam bylo poměrně hodně. Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází,“ řekl tehdy Filip ve svém projevu.

V rozhovoru pro Radiožurnál pak ale upřesnil , že to byla pouze reakce na to, co Milion chvilek dělá. „Neobviňuji Milion chvilek, jen je potřeba, aby se to vyšetřilo a zjistilo se, kdo to udělal a s jakým záměrem. Stojím si za tím, že tohle se v České republice děje, a jestli za tím stojí Milion chvilek nebo někdo jiný, je otázka orgánů činných v trestním řízení a musí se tím zabývat i v této souvislosti,“ vysvětlil.

Podle právníka spolku Aleše Rozehnala ale Filip chtěl svým výrokem u části veřejnosti vzbudit vůči spolku negativní postoj.

„Doktor Filip jednoznačně označil Milion chvilek za strůjce kybernetického útoku, ačkoliv pro to neměl žádné důkazy. Vůbec se nepokoušel ověřit si informace, které vypouštěl. Dopustil se toho ze zášti vůči Milionu chvilek a politickým postojům, které spolek představuje,“ prohlásil dnes u soudu.

Nyní tak soudkyně Filipovi uložila, aby se do jednoho měsíce od právní moci rozsudku omluvil dopisem za „nepravdivé, dehonestující a urážlivé tvrzení“.

„Je to opravdu závažné obvinění až kriminalizace. Soud má za to, že toto říkat bez důkazů nelze,“ uvedla soudkyně Helena Nebesařová.

Milion chvilek pro demokracii se na Facebooku již podělil se svými sledujícími o výsledek soudního řízení. Považuje to ze své strany za důležitý úspěch v boji proti fake news

„Proti lžím a pomluvám je třeba se bránit – obzvláště, když je pronese místopředseda Poslanecké sněmovny. Ukazuje se, že má smysl nemávnout nad zaplevelováním veřejného prostoru rukou, má smysl domáhat se práva! Komunista Vojtěch Filip se má za svou absurdní lež omluvit,“ jsou přesvědčeni členové spolku.

Argumentace žalované strany

Právní zástupkyně Filipa Barbora Vlachová argumentovala zejména tím, že spolek ani nemá dobrou pověst. To však nestačilo, jelikož advokátka hájila tvrzení tím, že předseda spolku Mikuláš Minář na jedné z demonstrací roztrhal výtisk ústavy. Advokát spolku k tomu ale řekl, že šlo o symbolický akt, který měl upozornit na křehkost ústavní materie a na nesouhlas s porušováním ústavy prezidentem.

„Žalobu vnímáme jako snahu o zviditelnění. Žalobce (Milion chvilek) by neveřejnou omluvu využil pro svou politickou propagaci,“ řekla.

Podle Vlachové však za hojné šíření Filipových výroků nese odpovědnost právě sám spolek, který je aktivně medializoval.

Dalším argumentem právničky Vojtěcha Filipa bylo to, že její klient ve svém projevu Milion chvilek adresně ani neoznačil. Podle soudu ale z kontextu projevu jednoznačně vyplývá, že hovořil právě o tomto spolku.

Kybernetický útok na benešovskou nemocnici

Připomeňme, že virus, který loni v prosinci na několik týdnů ochromil počítačový systém benešovské nemocnice, tehdy významně omezil její provoz a způsobil škodu přes 59 milionů korun. Pachatele se nepodařilo dohledat a policie minulý měsíc informovala o tom, že případ odložila.