Okamura: Blesk bude cenzurovat SPD v předvolebních debatách

Předseda SPD Tomio Okamura na svých sociálních sítích publikoval video, kde prohlásil, že redakce Blesku, údajně na přání majitele Daniela Kretínského, nebude pouštět představitele SPD do svých předvolebních debat.

„Redakce deníku Blesk se rozhodla nezvat do svých předvolebních debat zástupce SPD. Prý je to na přání majitele a českého miliardáře Daniela Křetínského, který podporuje politiku Evropské unie a nepřeje si úspěch SPD. Redakce svůj krok na venek zdůvodnila výmluvou, že prý budou cenzurovat kandidáty SPD kvůli, cituji: Konstantním xenofobním postojům a opakujícím se projevům nesnášenlivost jejich čelních představitelů,“ uvedl Okamura.

Předseda Okamura kontroval slovy o tom, že jeho strana není xenofobní, jelikož nemá strach z neznámého. Situace je prý právě opačná – SPD se bojí toho, co je známo. Zastal se rovněž tradiční rodiny.

„Nejsme xenofobní, jelikož nemáme strach z neznámého, nýbrž z toho, co dobře známe a co vidíme v celém západním světě. Máme strach z lidí, kteří se nelegálně stěhují do Evropy, jejíž kulturu a hodnoty neuznávají a nenávidí, kteří tu ve velkém páchají zločiny. Mnozí jsou napojeni na teroristické organizace a další s jejich cíli souhlasí,“ prohlásil a dodal: „Máme strach ze ztráty našich tradičních hodnot a civilizačních hodnot. Máme strach o svoji vlast a tradiční rodinu, kterou je pro nás táta, který je muž, a máma, která je žena, a děti.“

Předseda SPD dále uvedl, že jeho strana je „nesnášenlivá k nepřizpůsobivým, kteří parazitují na sociálním systému“.

Kroky Blesku vůči straně Tomia Okamury, podle jeho slov, nepovedou k tomu, že lidé přestanou jeho stranu podporovat a vyslovovat názory shodné s politikou SPD. Poukázal rovněž na ohrožení svobody slova ze strany novinářů.

„Tím, že nás Blesk cenzuruje, se naše postoje a projevy nezmění. Věříme, že to jsou postoje, s nimiž souzní i většina čtenářů Blesku,“ prohlásil ve svém videu Tomio Okamura s tím, že kroky Blesku jeho stranu utvrzují v tom, že „jednou z dalších ohrožených hodnot, kterou budeme muset bránit, je svoboda slova a názoru, a to dokonce i před novináři“.

Vrácení kanálu na YouTube

V pondělí bylo informováno o tom, že YouTube vrátil předsedovi SPD jeho kanál. Po necelých dvou měsících mu byl sice kanál navrácen, dostal však varování a dvě videa byla smazána.

Tomio Okamura zveřejnil v červenci prohlášení, ve kterém sdělil, že na platformě YouTube přišel o svůj kanál. „Důvodem zrušení je podle všeho to, že jsem opakovaně zveřejňoval videa, na kterých byly vyobrazeny násilné a kriminální činy migrantů v západní Evropě a ,bojovníků proti rasismu‘ v rámci hnutí Black Lives Matter v USA. Zrušením mého profilu mi hrozí také Facebook. Jsme svědky tvrdé cenzury a nastupující totality,“ konstatoval tehdy předseda SPD.