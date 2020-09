Vystrčil: V důležitých okamžicích se ten blanický rytíř objeví. Senátor prozradil, proč přestal držet hubu a krok

Ve svém rozhovoru poskytnutém deníku Blesk předseda českého Senátu Miloš Vystrčil, jenž minulý týden podnikl kontroverzní cestu na Tchaj-wan, sdělil názor, že výsledek schůze kancléře prezidenta Vratislava Mynáře s čínským velvyslancem svědčí o těsném propojení ambasády ČLR a prezidentské kanceláře. Jedná se právě o ujištění ze strany prezidenta o tom, že český senátor se již nebude účastnit schůzek nejvyšších ústavních činitelů určených k projednávání zahraničněpolitických otázek.

„Tady si myslím, že ta osobní antipatie jako zbytečně znemožňuje dělat práci, kterou bychom dělat měli. Osobní antipatie by neměla být nadřazená tomu, co je naší povinností. Ani tomu, že třeba někdy někdo neudělá to, co si zbylí tři přejou,” uvedl Vystrčil.

Nechtěl nadále držet hubu a krok

Vystrčil sice nepovažuje stanovisko prezidenta za logické, ale nevidí v tom nějaký zásadní či neřešitelný problém. Zdůraznil rovněž, že usilovat o navázání osobní komunikaci s prezidentem nehodlá a rozhodnutí prezidenta ovlivnit nemůže. Netajil přitom svůj kritický postoj ke vzniklé situaci.

Český senátor je přesvědčen, že svou cestou na Tchaj-wan neporušil žádné zásady či pravidla. Podle něj na ní měl totiž plné právo, i kdyby to mohlo být v rozporu s názorem většiny. K negativním reakcím byl Vystrčil připraven předem a podle jeho slov již nemohl držet hubu a krok, jak to dělal v době komunistického režimu, a to nehledě na to, že tehdejší vládu nepodporoval.

„Řekl jsem si, dneska musíš to riziko podstoupit. Máš všechny podmínky pro to, abys to riziko podstoupil…Mně nic jiného nezbývalo, pokud jsem se sám před sebou nechtěl stydět,” vysvětlil důvod svého rozhodnutí český senátor.

Vystrčil si je jistý, že mnozí lidé ho ve skutečnosti podpořili. Podle jeho názoru v sobě český národ má ukotvené demokratické hodnoty, i když to ne vždy dává najevo. „To v sobě máme, někdy trochu hlouběji než jiní, ale v těch důležitých okamžicích se ten blanický rytíř v každém z nás objeví,” sdělil.

Setkání Mynáře s čínským velvyslancem

Podle informací poskytnutých Deníkem N setkání Vratislava Mynáře s velvyslancem Čang Ťien-minem proběhlo v pondělí. Hrad o něm veřejnost neinformoval. Jak uvádí zdroj, měl Mynář na schůzce žehlit Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan, která v Číně vyvolala velmi ostrou reakci.

Kancléř měl podle zjištění novinářů ujistit velvyslance, že Vystrčilova cesta na oficiální politice jedné Číny nic nemění. Dále Čang Ťien-minovi zopakoval rozhodnutí prezidenta Zemana, že předsedu Senátu již nebude zvát na jednání nejvyšších ústavních činitelů.