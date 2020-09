„Stačí jen trochu upravit pravidla.“ Štěpánek prozradil, jak se ČT podařilo vyřadit Trikolóru ze superdebaty

„Muž s koženou brašnou, rozuměj Václav Klaus mladší, nesmí projít. Kam? Do předvolební superdebaty lídrů politických stran. Stačí jen trochu upravit pravidla. Třeba vsunout jedno slovíčko,“ uvedl svůj příspěvek Štěpánek.

Podle něj je ovšem přirozené, že se podobné situace občas stávají, jelikož „politická scéna je živý organismus“. Poukazuje tak na to, že vznik nové politické strany mající zastoupení ve Sněmovně vždy vyvolává různé reakce médií, zvláště veřejnoprávní ČT.

„Unie svobody, jež se oddělila od ODS, byla miláčkem médií. Také Topka to měla – a dodnes má – dobré,“ upřesnil mediální analytik.

„ČT o tom vysílá reportáže, někdy dokonce v přímém přenosu. O Trikolóře ale ne. Na její start kampaně ČT sice vyslala štáb, ale ne proto, aby informovala, s čím jde Trikolóra do voleb, nýbrž aby Trikolóru přilepila do pomlouvačné reportáže o úplně jiné straně. Prostě aby trocha špíny padla i na ni,“ dodal Štěpánek.

Totéž však nejde říct o Trikolóře , čemuž podle Štěpánka nasvědčuje skutečnost, že v době, kdy hnutí již mělo ustavující sněm, byla ve zpravodajství České televize dána přednost vzniku nové strany bývalého slovenského prezidenta Kisky než Trikolóře. U aktuálně probíhajícíchse situace podle analytika moc nezměnila.

Aby však Česká televize se svým mediálním obsahem působila dojmem vyváženosti, musí si podle Štěpánka zajistit dobré alibi, aby se nezdálo, že Trikolóru ostrakizuje.

„A tak Klause juniora pozvali do Interview 24. O politice tam ale nepadlo ani slovo, pouze o školství. Co na tom, že Klaus už není ani ředitelem nejúspěšnější střední školy v zemi, ani členem školského výbor, natož jeho předsedou, ale že je předsedou nového politického subjektu, jenž se má čile k světu,“ poznamenal Štěpánek.

Ze všeho nejhorší jsou však podle něj ty podmínky, které si management ČT pro vysílání politických debat před krajskými volbami vymyslel.

Jak vyplývá ze souboru pravidel pro vysílání v předvolebním a volebním období z roku 2016, ČT se podle poznámky Štěpánka zavazuje k vyváženosti, když píše, že editoři mají dbát na to, aby obsah vysílaných pořadů byl vyvážený a aby byl vytvořen prostor pro oponentní stanoviska. Zatímco však do pořadu Superdebata měli být v roce 2016 pozváni předsedové politických stran, kteří v předvolebním období již měli své zastoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, pro vysílání tohoto pořadu v roce 2020 začalo platit jiné pravidlo. Do závěrečné debaty totiž mají být pozváni jen lídři těch politických stran, které byly zvolené ve volbách do parlamentu v roce 2017.

„Muž s koženou brašnou prostě nesmí projít,“ shrnul člen hnutí Trikolóra Petr Štěpánek.