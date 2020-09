„Proč Fiala mlčí?“ Lékaře z ODS pobouřila slova Novotného o zájmu na smrti Babiše a Zemana

Český lékař a poslanec z ODS Martin Kuba se na svém Facebooku vyjádřil k tomu, co nedávno zaznělo z úst kontroverzního řeporyjského starosty Pavla Novotného (ODS). Ten se totiž nechal slyšet, že úmrtí prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše odpovídá zájmu České republiky. To se však Kubovi nelíbilo.

Poslanec ve svém příspěvku na sociální síti nejprve uvedl, že se snaží výroky jiných politiků moc nekomentovat. V tomto případě udělal ale výjimku, protože to, co řekl Novotný, se mu natolik nelíbí, že se „fakt musel ozvat“.

„Politika má být přeci souboj idejí a konkrétních řešení. Nesmí být nikdy o výrocích, že má někdo z politických soupeřů zemřít. Odmítám, aby se tohle stalo normou právě v ODS – Občanská demokratická strana, která má hájit svobodu a život každého jednotlivce. Mohu si o svých politických soupeřích myslet cokoli, ale tohle je fakt přes čáru. A přiznám se, že mi není jasné, proč se k tomu hned razantně nevyjádří předseda strany Petr Fiala,“ uvedl.

Dodal také, že podle jeho mínění není možné, aby se stalo normou, že si politici vzkazují, kdo má umřít, aby se tu žilo líp. Následně se vyjádřil i k osobnosti samotného řeporyjského starosty: „Fakt mi nevadí některé razantnější výroky Pavla Novotného a myslím, že je to fajn starosta, který na sebe umí strhnout pozornost, ale tohle se mu fakt nepovedlo.“

„Jako lékař na ARO a na záchrance jsem zažíval umírání lidí často. A vždycky jsem se snažil do poslední chvíle bojovat o každý život. Proto tyhle řeči považuji prostě za hloupé. Všem, kteří to používají, doporučuju, aby si představili, že to někdo bude říkat o jejich blízkých,“ snažil se nastavit pomyslné zrcadlo.

V textu svého příspěvku ještě uvedl, že se jako lékař se smrtí setkával často, a proto by se s takovými řečmi nikdo neměl nikdo ohánět.

V závěru pak podotkl, že jestli je něco v českém zájmu, tak je to podle něj například to, aby si v ODS přestali stěžovat.

„(Abychom, pozn. red.) byli jasnými a silnými lídry opozice, vykašlali se na politiku antiněkdo a s jasnou a dobře prezentovanou politickou alternativou dokázali tyhle dva politiky porazit,“ uzavřel celou věc doktor.

Reakce na sociální síti

Když Kuba tento svůj názor zveřejnil, strhla se pod jeho příspěvkem diskuze. V ní mu komentující například psali, že jsou rádi, že se od výroku Novotného distancoval.

„Jsem rád, že jste se takhle vyjádřil a distancoval se od tohoto rozmazleného dráčka. Vim, že jste čestný člověk, ale chybí podobné vyjádření od vedení ODS,“ napsal jeden uživatel.

I a další lidé reagovali pozitivně: „Děkuji, Martine. Je dobře, že se v ODS najde někdo, kdo neváhá a ozve se, když to nejvyšší vedení neumí. Kdysi skvělou ODS dodnes plnou úžasných lidí může postavit zpátky tam, kam patří jenom někdo jako ty.“

Objevilo se i několik názorů na předsedu strany či řeporyjského starostu. „Novotný je magor a Fiala je ujetý. Vezmou hodně celé ODS v těchto volbách,“ stálo v jednom z nich.

Kontroverzní výrok Novotného

Jiní pak poukazovali i na to, že je „vtipné, že Novotný zůstal a jiní byli vyloučeni“. Uživatelé se tak shodli na tom, že řeporyjský starosta dělá straně jen ostudu. A co se týče Fialy , podle mnohých je to „leklá ryba“ či „posera“, který se „neumí jasně a jednoznačně ozvat“.

Kontroverzní výrok starosty Pavla Novotného zazněl v jednom z podcastů na Info.cz, v němž tento pražský politik a člen ODS také opakovaně zdůraznil své ambice v příštích volbách do Poslanecké sněmovny. Podle něj má velké šance uspět, dokonce měl plány kandidovat i v letošních volbách do Senátu, kvůli věkové hranici se však musel svého záměru vzdát. V Poslanecké sněmovně by přitom po volbách chtěl obsadit funkci předsedy poslaneckého klubu ODS.

„Přeskočím Janu Černochovou, vyhraji a budu chtít být předseda poslaneckého klubu. Já si myslím, že by mi ta sněmovna slušela. Řeporyje neměly poslance 97 let. Já tam patřím. Myslím, že to je v zájmu nejen ODS, ale i České republiky,“ prohlásil řeporyjský starosta.

To ale nebylo zdaleka to jediné, co Pavel Novotný označil za věc odpovídající českým státním zájmům. Dle jeho slov by České republice prospěla i smrt dvou nejvyšších státníků.

„V zájmu České republiky je, aby Babiš prostě zmizel, umřel a aby Zeman taky umřel a odešel do věčných lovišť. A abych byl poslancem. Já vím, že to zní strašně, ale je to v zájmu České republiky,“ pronesl Novotný.