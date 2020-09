Další rekordní nárůst. V Česku přibylo 1 382 nových případů covidu-19

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 3 794 lidí, je tedy evidentní, že tento týden se toto maximum opět změní. V pátek laboratoře zaznamenaly tehdy nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie, přibylo 797 nakažených. O víkendu je nárůst většinou nižší, protože se méně testuje. I tak v neděli laboratoře zaregistrovaly 411 pozitivních testů. Víkendový rekord drží sobotní nárůst, kdy testy potvrdily 508 případů. Následně v pondělí testy potvrdily 563 nových nakažených.

Úterní rekordní nárůst činil 1 164 nových potvrzených případů. Za středu přibylo dalších 1 161 nakažených. V čtvrtek v tomto ohledu přebil veškeré rekordy, protože nových případů testy odhalily 1 382. Od počátku pandemie se v Česku nakazilo již 32 413 lidí, z toho se 20 787 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 11 178, z nichž se 249 pacientů nachází v nemocnicích, 64 z nich je ve vážném stavu. Čísla nemocných a hospitalizovaných tedy také bijí rekordy.

Covid-19 má na svědomí 448 obětí. Celkově má ale koronavirus podle odborníků spíše lehký průběh.

Podle expertů je nárůst případů výsledkem častějšího a cílenějšího testování. Minulý týden laboratoře prováděly zhruba 10 tisíc testů denně. Včera laboratoře provedly 14 416 testů.

Podle odborníků je aktuálně nejhorší situace v Praze, která je jako jediná na mapě okresů podle rizika nákazy v oranžovém stupni. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že v Praze začal stoupat komunitní přenos. Navíc Belgie a Německo Prahu zařadily na červený seznam rizikových míst.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvádí, že za zhoršením situace zatím není návrat dětí do škol. Nejvíce nakažených lidí je ve věku 25 až 34 let, tvoří skoro pětinu nemocných v ČR.

Nejvíce nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel má Plzeň-jih, kde je 129 nových nakažených. V Nové Vsi s 280 obyvateli se nákaza potvrdila u více než dvaceti lidí. Zdravotníci tam včera plošně testovali obyvatele. Ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni Přemysl Tomašuk kvůli zvýšenému výskytu koronaviru v úterý v Nové Vsi vyhlásil mimořádná opatření. Lidé tak musí povinně nosit roušky na veřejných prostranstvích, nesmí se shromažďovat, je zavřena restaurace a obecní úřad.

Následuje Pelhřimovsko, kde je 112 nových nakažených na 100 tisíc obyvatel. Nákaza se tam potvrdila mimo jiné i v domově pro seniory Humpolci. Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek v pondělí uvedl, že kraj požádá armádu o pomoc v péči o klienty domova. Od středy tam vypomáhá 15 vojáků.

Následuje Praha, kde na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů připadá téměř 106 nakažených, a Berounsko se stovkou nových nakažených.

Ministerstvo zdravotnictví bude dnes také aktualizovat semafor, který na mapě republiky zobrazuje riziko nákazy v jednotlivých okresech. Hlavní hygienička Jarmila Rážová oznámila, že pravděpodobně většina okresů bude nově označena zeleně, což je první stupeň rizika. Ve druhém oranžovém budou minimálně tři regiony.

Nošení roušek po celé ČR

Nošení roušek je od čtvrtka povinné ve vnitřních prostorách budov po celém Česku. Včera o tom informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Důvodem je podle něj zhoršující se epidemiologická situace.

„Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsem dnes ráno svolal mimořádné jednání Centrálního řídícího týmu Chytré karantény. S odborníky jsme se shodli, že od zítra (čtvrtka) zavedeme povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé ČR,“ prohlásil Vojtěch. Podrobnosti podle něj vydá ministerstvo v průběhu dne.

Chránit si ústa a nos je v současnosti nutné při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení.

Co se týče opatření v Praze, tak stravovací služby od 9. září musí mít zavřeno mezi půlnocí a 6:00. Výjimku však tvoří provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem či prodej jídla s sebou, aniž by člověk musel vstoupit do provozovny.

Změna nastává také ve školách. Od 14. září budou povinné roušky ve vnitřních prostorech škol, jak základních, tak i středních a vysokých. Rouška se nemusí nosit v učebnách, třídách, tělocvičnách a kabinetech.

Pravidlo 3R

Ve svém dalším příspěvku na Twitteru Adam Vojtěch vyzval občany, aby dodržovali pravidlo 3R a to znamená: ruce, roušky, rozestupy.

Lidé by podle Vojtěcha měli dodržovat dostatečnou hygienu a dezinfekci rukou. Kvůli zamezení šíření viru prostřednictvím kapének by pak měli mít zakrytá ústa a nos rouškou či jinými ochrannými prostředky dýchacích cest. A v neposlední řadě by na veřejnosti měli dodržovat rozestupy od ostatních osob přibližně dva metry.